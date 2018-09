Não acordo no Brexit terá um impacto “relativamente pequeno” no mercado de trabalho alemão

O governo de Angela Merkel espera que o impacto de um não-acordo no Brexit no mercado de trabalho na maior economia da Europa seja “relativamente pequeno”, revela este sábado o “Der Spiegel”.

Cerca de 41.000 britânicos estavam empregados na Alemanha em dezembro de 2017, um número que “é insignificante para o mercado de trabalho em geral”, refere o jornal, citando a resposta do governo a um pedido de informações do partido de extrema-esquerda Linke.

No segundo trimestre de 2018, havia cerca de 44,8 milhões de pessoas empregadas na Alemanha segundo dados do departamento de estatísticas alemão.

O governo alemão destacou por vezes que a Grã-Bretanha não pode escolher os elementos da União Europeia que deseja, ao mesmo tempo que rejeita os princípios como a livre movimentação durante as negociações sobre a sua iminente saída do bloco europeu.

“Ao longo deste processo, eu tenho tratado a UE com respeito”, disse Teresa May num discurso na televisão na sexta-feira. “O Reino Unido espera o mesmo. Um bom relacionamento no final deste processo depende disso”.