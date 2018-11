“Não é justo e tem que mudar”. Trump critica tarifas sobre vinhos dos EUA em França

O presidente dos EUA, Donald Trump, publicou hoje uma mensagem na rede social Twitter em que critica as tarifas impostas pela França às importações de vinhos dos EUA.

“A França produz excelentes vinhos, mas os EUA também. O problema é que a França torna muito difícil para os EUA a venda dos seus vinhos em França, cobrando grandes tarifas, enquanto os EUA facilitam a importação de vinhos franceses, cobrando tarifas muito pequenas. Não é justo e tem que mudar”, avisou Trump.

On Trade, France makes excellent wine, but so does the U.S. The problem is that France makes it very hard for the U.S. to sell its wines into France, and charges big Tariffs, whereas the U.S. makes it easy for French wines, and charges very small Tariffs. Not fair, must change!

