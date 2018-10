Não existe “tendência de aceleração, mas antes de desaceleração ou estabilização” da economia, analisa ISEG

Apesar do maior crescimento da economia nacional no segundo trimestre face aos primeiros três meses do ano, não há indícios de “uma tendência de aceleração, mas antes de desaceleração ou estabilização” da economia portuguesa, “ligada à oferta e procura interna”, defende o grupo de análise económica da Lisbon School of Economics and Management (ISEG) na sua “Síntese da conjuntura Económica – Setembro 2018”, divulgado esta quarta-feira.

Nesse documento, os investigadores do ISEG afirmam que, após análise de parâmetros como a confiança e clima económico, produção industrial, volume de negócios nos serviços, no comércio e no retalho, “não é possível ser muito conclusivo em relação à evolução da economia no terceiro trimestre”. Ainda assim, apesar de a análise apontar para uma desaceleração ou estabilização, esse abrandamento no terceiro trimestre “poderá ser parcialmente compensada por um contributo positivo da procura externa líquida”.

É que no período homólogo, “o saldo externo real foi muito negativo no 3º trimestre. Assim, desde que o saldo externo real não se agrave muito em relação ao verificado na primeira metade do ano, parece possível manter no terceiro trimestre um crescimento global da ordem do registado no segundo trimestre. No próximo relatório, depois de conhecidos os dados dos principais indicadores relativos a agosto será apresentada uma estimativa quantificada para o crescimento no 3º trimestre”.

De acordo com o grupo de análise económica, o produto interno bruto cresceu 2,4%, em volume, no segundo trimestre de 2018, em termos homólogos e comparando com 0,6% face ao trimestre anterior. “Este crescimento, um pouco acima do registado no primeiro trimestre, teve por base um ligeiro incremento no crescimento da procura interna [com origem no consumo privado] e um contributo menos negativo da procura externa líquida”.

Quanto aos níveis de confiança no terceiro trimestre, “mantiveram-se elevados nos sectores empresariais mas desceram entre os consumidores”.

“Os primeiros dados quantitativos relativos ao terceiro trimestre, ainda reduzidos, indiciam alguma desaceleração mas não põem em causa um crescimento homólogo do PIB da ordem do registado no primeiro semestre”, lê-se no documento do ISEG.

O grupo de análise económica salienta, ainda, que para o ano de 2018, “atendendo ao crescimento registado no primeiro semestre e à evolução dos principais agregados da procura, o crescimento do PIB foi fixado no intervalo de 2,2% a 2,5%”.