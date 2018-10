“Não há emojis para o descaramento da direita”. BE nega aumento da carga fiscal no OE2019

O líder parlamentar dopedro garantiu esta terça-feira que a proposta apresentada pelo Governo para o Orçamento do Estado (OE2019) não traz qualquer aumento da carga fiscal para os portugueses. O bloquista rejeitou as acusações do PSD e CDS-PP de uma “austeridade camuflada” para o próximo ano e elogiou os portugueses por terem, em 2015, escolhido uma alternativa à direita, que conduziu a uma política de redistribuição.

“É mentira o que dizem quando dizem que há um aumento da carga fiscal”, disse Pedro Filipe Soares, no segundo e último dia de debate da proposta do Governo de OE2019. “Não há emojis para tamanho descaramento da direita”, acrescentou, em resposta às críticas dos sociais-democratas e centristas.

A proposta de OE2019 vai ser aprovada esta terça-feira com os votos favoráveis do PS, PCP, BE, PEV e PAN, ao fim de dois dias de debate. O PSD e o CDS-PP já fizeram saber que vão votar contra.

Depois de ser votado na generalidade, o documento segue para discussão na especialidade, com a audição de cada um dos ministros e a apresentação de propostas de alteração e votação final global. O debate deve ser encerrado pelo primeiro-ministro, António Costa, no próximo dia 29 de novembro.

Em linhas gerais, no que toca ao cenário macroeconómico, o OE2019 prevê um défice de 0,2%, uma dívida na ordem dos 118,5% do Produto Interno Bruto (PIB), um crescimento de 2,2% e uma taxa de desemprego que ronde os 6%.