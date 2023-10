“Não haverá nada para fazer nas regras do mercado de arrendamento que o tornasse mais atrativo?”, questiona CEO do BPI

Sobre o problema da falta de casas para a habitação e o papel do aumento de crédito bancário no aumento da oferta, João Pedro Oliveira e Costa recusa que seja a dificuldade de acesso ao crédito que está na origem do problema e disse mesmo que “os bancos têm sido atores da solução e por isso não vejo que teremos aí nenhum papel adicional”.

Cristina Bernardo

30 Outubro 2023, 14h43