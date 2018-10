“Não nos renderemos”: primeiro-ministro italiano responde a Bruxelas

Luigi de Maio reagiu via Facebook ao chumbo da proposta orçamental italiana por parte da Comissão Europeia e deixou explícito que não ficou admirado pela decisão de Bruxelas já que este “é o primeiro orçamento italiano concebido em Roma e não em Bruxelas!”.

Itália mantém uma via de conversação com a Comissão Europeia já que vai informar a entidade das intenções do Governo italiano, depreende-se da comunicação de Di Maio, sendo que não são deixadas de lado as críticas aos “‘especialistas’ pró-banca e pró-austeridade”.

“Não nos renderemos”, avisa o primeiro-ministro de Itália, salientando que os transalpinos estão a percorrer “o caminho justo”.