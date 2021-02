“Não tenho medo rigorosamente nenhum”. Líder do CDS-PP apoia voto secreto

O líder do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, garantiu estar disponível para a votação secreta proposta pela ala que apoia Adolfo Mesquita Nunes, que abandonou o Conselho Nacional que decorre este sábado via teleconferência.

“Estou cá e cá continuarei, disponível para aceitar o veredicto dos militantes do meu partido para que não haja a menor dúvida”, disse o presidente centrista apontando não ter “medo rigorosamente nenhum” do voto secreto.

Francisco Rodrigues dos Santos respondia a Adolfo Mesquita Nunes que, ao abandonar o Conselho Nacional referiu existir “um parecer claro do tribunal do partido que o voto da moção de confiança é voto secreto em toda a sua extensão”.

O líder do CDS-PP assegura não ter “receio nenhum do exercício do voto”. Francisco Rodrigues dos Santos disse que no partido existem “homens de grande craveira que sempre deram a cara, mmas sou favorável ao voto secreto”.

“Estou cá e dou a cara pelo meu projeto”, frisou Francisco Rodrigues dos Santos, garantindo estar preparado para “acatar com a decisão dos militantes”.

Ainda durante a sua intervenção, Rodrigues dos Santos atacou diretamente Mesquita Nunes: “Não ando a entrar e a sair do partido. Não sou candidato a candidato. Conheço o nome das pessoas do partido. Não estou à procura de subterfúgios.”

“Não estou entrincheirado. Fui eleito pela vontade dos militantes do CDS”, sublinhou o líder democrata-cristão.

Momentos antes, Mesquita Nunes abandonara o Conselho Nacional. “Qual é o vosso medo?”, pergutou aos apoiantes de Francisco Rodrigues dos Santos, em relação à realização de um Congresso Extraordinário, um assunto que não está na ordem trabalhos aprovada na reunião deste sábado.