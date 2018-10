Natixis convida estudantes e profissionais de TI para seminários e networking

A Natixis organiza, no próximo dia 20 de outubro, no Warehouse J9A, em Lisboa, o evento “NATWORK LISBON”. Este evento gratuito, que será dedicado aos estudantes universitários e profissionais da área tecnológica, inclui uma agenda com seminários sobre Tecnologias da Informação (TI).

No encontro haverá ainda a possibilidade de networking com as equipas, entre outras actividades.

A Natixis instalou o seu Centro de Excelência em TI em Portugal no final de 2016, para dar suporte tecnológico a todas as operações do banco a nível internacional, contando já com 450 colaboradores, essencialmente de perfis tecnológicos. Até 2019, a Natixis pretende contratar um total de 650 colaboradores.

A entrada no “NATWORK” é aberta, mas os interessados poderão inscrever-se através de um formulário online.