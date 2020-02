NATO perdeu popularidade em França e nos EUA e ganhou notoriedade no Reino Unido

A imagem da NATO em França e nos Estados Unidos piorou consideravelmente no último ano, de acordo com um estudo realizado pelo ‘Pew Research Center’(PRC). A desconfiança por parte do presidente francês, Emmanuel Macron, e do seu homólogo norte-americano, Donald Trump, precipitaram a queda de popularidade nos seus respetivos países depois de ambos terem questionado o valor da NATO, segundo a Reuters.

Em 2018, o nível de popularidade da NATO nos Estados Unidos situava-se nos 64%, valor que baixou para 52% em 2019, segundo o estudo levado a cabo pelo PRC. Também em França, depois de Emmanuel Macron ter dito que a aliança estava a sofrer de “morte cerebral” na véspera da cimeira realizada em dezembro do ano passado, a imagem pública da Aliança Atlântica desceu de 67% em 2018 para os 49% em 2019.

As visões de Donald Trump que retratam a NATO como uma aliança em “crise” motivou a preocupação de alguns diplomatas da Aliança Atlântica, que atribuem as culpas ao presidente norte-americano pela descida de popularidade. Em 2018, o presidente dos Estados Unidos ameaçou retirar o país da aliança e, em 2019, numa afirmação contraditória, criticou vários países membros por “gastarem pouco”.

Por sua vez, Emmanuel Macron, justificou as suas críticas ao dizer que os aliados deviam “preocupar-se mais em melhorar as relações com a Rússia, com a atividade da Turquia na Síria e com o Médio Oriente”, segundo a Reuters.

A nível global, o estudo revela que menos de um terço dos países aliados têm uma visão negativa da NATO, concluindo que na maioria continua a ter uma imagem positivamente popular. A Polónia é o país que tem a visão mais positiva, enquanto a Turquia é o país onde a popularidade da NATO é mais negativa.

O Reino Unido é o único exemplo de aumento da popularidade da Aliança Atlântica, que segundo o estudo da PRC, se deve à saída da União Europeia.