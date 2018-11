Navegar por Portugal

Ao longo da minha carreira, tenho vindo a cruzar-me com muitos empreendedores, industriais e empresários portugueses, profissionais que criam valor, riqueza e postos de trabalho, que assumem o risco dos negócios, que apostam na economia regional e nacional. Como diretor e profissional da banca e responsável de centros de empresas ligadas à área financeira, presenciei com grande admiração o esforço de muitos empresários e nada me dava mais prazer do que os ver a rentabilizar os seus investimentos, a criar empregos e a gerar um efeito multiplicador na economia do país.

Quando fui eleito à Assembleia da República, o dossiê dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo estava sob uma gestão política muito delicada. Era urgente encontrar uma solução empresarial para um negócio estratégico para Portugal, pelo que representava para o país a atividade de construção naval, pelos postos de trabalho em causa e pela inexistência de encomendas (para além das do Estado). Em 2011, os Estaleiros tinham 600 trabalhadores a cumprir horário, mas sem qualquer trabalho para fazer. Tinham um navio construído para o Governo Regional dos Açores, mas este não o queria, invocando defeito de fabrico no famoso “Atlantida”. Em suma, a empresa tinha potencial de construção, mas simplesmente não tinha negócio.

Atualmente – e em resultado do empenho do anterior governo – a construção naval renasceu em Portugal e os Estaleiros dão emprego a 1.100 pessoas, têm cinco navios em construção, um dos quais para a Marinha, e dois em reparação. Recuperaram o seu estatuto de empresa estratégica, porque somos um povo navegador, com uma enormíssima tradição histórica de utilização do potencial do mar. Foi através dele que nos conhecemos, que firmámos a nossa identidade e nos afirmámos no mundo.

Mas é preciso não esquecer o excecional contributo que um grande empresário português deu para o renascimento destes estaleiros. Eu, que em toda a minha vida profissional gostei de apostar, incentivar e valorizar a iniciativa privada e os empresários, posso afirmar convictamente que Mário Ferreira é um dos maiores empreendedores industriais do século XXI (e não só no universo naval, mas também no Turismo) e uma personalidade fascinante. Aos 50 anos de idade e 25 de atividade, Mário Ferreira tornou-se um dos gigantes mundiais no segmento de cruzeiros fluviais e está a iniciar investimentos para efetuar cruzeiros oceânicos na Antártida ou Ártico. Atualmente, tem 13 navios-hotel a operar no Rio Douro, e 24 em cinco rios em três continentes pelo mundo fora.

Mas o grande contributo de Mário Ferreira para o país é, sem dúvida, o de ter optado por edificar os seus novos navios em Portugal e nos Estaleiros Navais de Viana. Podia tê-lo feito noutros estaleiros, mas escolheu estes, onde atualmente tem em construção mais três navios para o Douro e um outro, o World Explorer, o primeiro oceânico para a Antártida. Há dias, anunciou a construção de mais dois oceânicos (num investimento superior a 200 milhões de euros) e mais quatro para o Douro.

Optou pela experiente mão de obra portuguesa, privilegiando os materiais nacionais, como os móveis de Paços de Ferreira, as louças decorativas da Vista Alegre, os atoalhados e lençóis da Lameirinho, as torneiras da Cifial, as mármores e cerâmicas nacionais entre outros, gerando valor, criando excelência e vendendo o ‘Made in Portugal’ no mundo. Falamos de largas centenas de milhões de euros de investimento em curso, a adivinhar pela ambição de ter ainda mais navios fluviais (com as encomendas em curso e anúncios, terá 44 hotéis fluviais flutuantes) e, no médio prazo, uma frota de dez navios oceânicos a operar no estrangeiro. O valor que irá criar para a economia e para a construção naval portuguesa é incalculável.

Por tudo o que fez, o que faz e o que ainda irá fazer, obrigado Mário Ferreira. Obrigado por apostar em Portugal e por investir a partir deste nosso país que tanto lhe deve. Assim voltaremos, com empresários como Mário Ferreira, “por mares nunca dantes navegados”, a ser grandes.