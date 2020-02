Navigator castiga PSI-20 em dia positivo na Europa

O PSI-20 fechou a cair -0,46% para os 5.314,94 pontos numa Europa que se vestiu de verde. A Bolsa de Lisboa deve muito à queda das ações da Navigator (-4,88% para 3,23 euros) a performance negativa.

A Navigator chegou a sofrer perdas próximas de 7%, após ontem ter divulgado resultados que dececionaram os investidores.

Os resultados do 4.º trimestre apresentaram queda nas vendas totais de 5,9% em termos homólogos para os 413,6 milhões de euros. Os resultados operacionais (EBIT) apresentaram uma queda de 42,3% em termos homólogos para os 33,8 milhões. Enquanto no resultado líquido a queda foi ainda mais acentuada (61,1% para 20,8 milhões). Já no Free Cash Flow a empresa obteve um crescimento de 11,4% para 60,8 milhões. A papeleira explicou que 2019 foi um ano adverso devido à contínua descida no preço médio da pasta de papel e à redução na procura de papel (negócio que representou cerca de 71% das vendas totais de 2019). Já na área da pasta e tissue a empresa viu um aumento no volume das vendas (estas duas unidades representaram 17,59% da totalidade das vendas em 2019).

A dona da Navigator, a Semapa recuou -1,41% para 12,58 euros. E a Altri foi contagiada e caiu -2,87% para 5,59 euros.

Outra queda acentuada foi da EDP Renováveis, -2,10% para 12,12 euros. A EDP também foi arrastada para perdas ao descer -1,23% para 4,65 euros.

A EDPR anunciou na abertura do mercado a venda do projeto no Brasil. A empresa portuguesa comunicou que concluiu a venda do seu projeto de tecnologia eólica onshore com 137 MW de capacidade instalada a uma filial da Actis por 300 milhões. Esta alienação faz parte da estratégia de asset rotation para o período 2019-22, contemplada no update estratégico.

O BCP caiu mais uma vez. Agora -0,78% para 0,1900 euros.

Pela positiva destacou-se a Galp que valorizou +2,15% para 14,00 euros. Esta ação valorizou-se em virtude da subida do Brent ( 3,07%) nos mercados internacionais.

Também é digna de registo pela positiva a Jerónimo Martins que subiu +0,76% para 16,49 euros. Já a Corticeira Amorim avançou +1,11% para 10,90 euros.

“As bolsas europeias encerraram na sua generalidade em alta, numa sessão marcada pelo flow empresarial”, escreve o analista do BCP, Ramiro Loureiro.

“No exterior de notar a valorização dos títulos da Kering, perante a revelação de vendas que superaram as previsões dos analistas. Em bom plano esteva ainda a Continental, com os investidores aparentemente animados com os planos de separação da Vitesco”, acrescenta o analista da Mtrader.

No seio empresarial destaque ainda ara as valorizações da Heineken e da Akzo Nobel após apresentações dos resultados.

Na Europa foi também notícia que a francesa EDF (+1,12%) adquire participação em projeto eólico em Dublin. O grupo energético adquiriu 50% de um projeto eólico offshore à Hazel Shore e será parceiro da Fred Olsen Renewables (que detém 50%) para o desenvolvimento e construção do projeto que terá o sul de Dublin como localização e terá uma capacidade em torno dos 1 GW, tendo como base duas áreas, uma das quais já recebeu aprovação.

Na Europa o EuroStoxx50 subiu 67% para 3.851,32 pontos. As principais praças também fecharam em alta. O FTSE 100 de Londres subiu 0,47% para 7.534,37 pontos; o Ibex ganhou 0,58% para 9.940 euros; o CAC avançou 0,75% para 6.100,14 pontos; o DAX fechou nos 13.749,78 pontos (+0,89%) e o FTSE MIB subiu 0,70% para 24.86,3 pontos.

“O momentum positivo das últimas sessões foi reforçado pelo desempenho dos mercados asiáticos e pela convicção que a propagação do coronavírus está a desacelerar”, diz o analista do BPI: Também o Bankinter refere que “o coronavírus desacelera e bolsas aceleram”.

Um outro catalisador foram as declarações do Presidente Xi Jinping, que prometeu que a China alcançaria as suas metas económicas ao vencer a batalha contra o vírus. Estas declarações atenuaram a preocupação generalizada sobre os efeitos económicos da epidemia na economia chinesa.

Os sectores mais expostos à economia chinesa e/ou aos efeitos do coronavírus foram os líderes da subida. Tais como automóvel, o mineiro, o de turismo e o petrolífero, refere o BPI.

O setor Automóvel foi também animado com planos de spin-off da Continental e upgrade da Valeo.

No plano macroeconómico a produção industrial de dezembro na Zona Euro revelou uma queda em termos homólogos superior ao esperado pelos analistas, no entanto quando comparado com o mês de novembro, o decréscimo ficou em linha com o esperado.

Em dezembro de 2019, a produção industrial aumentou 3,9% em Portugal, diminuiu 4,1% na Zona Euro e diminuiu 3,9% na UE a 27 (sem o Reino Unido), em termos homólogos.

O euro cai 0,37% para 1,0879 dólares.

Na dívida pública as bunds alemãs (10 anos) estão nos -0,380% tendo caído 0,93 pontos base. A dívida portuguesa também cai 0,8 pontos base para 0,302%. Já Espanha vê os juros agravarem +4,2 pontos base para 0,31% e Itália, ao contrário tem os juros a descerem 5,5 pontos base para 0,914%.