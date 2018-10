Navigator sobe 3% após redução da taxa anti-dumping dos EUA

As ações da Navigator abriram a sessão desta quinta-feira, 11 de outubro, a subir 3,23%, para 4,26o euros, após a redução da taxa anti-dumping dos Estados Unidos da América. A empresa da pasta e papel, liderada por Diogo da Silveira, destaca-se pela positiva no PSI 20, que arrancou em terreno negativo (-1,39%, para 4.966,65 euros.

Com a revisão em baixa da taxa anti-dumping dos Estados Unidos de 37,34% para 1,75%, anunciada esta quinta-feira à noite, a Navigator vai passar a registar perdas anuais de cerca de dois milhões de euros e de cerca de três milhões de euros no EBITDA, de acordo com o comunicado enviado ontem à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“Será iniciado um processo de pedido de reembolso no valor aproximado de 22 milhões de euros, correspondente à diferença entre os montantes depositados até fevereiro de 2017 e o montante agora apurado”, refere a nota da CMVM.

A papeleira foi notificada no passado dia 10 de agosto pelo Departamento do Comércio dos Estados Unidos de que a taxa final sobre vendas realizadas durante esse primeiro período de review seria de 37,34%, “pese embora em março de 2018 a sociedade tenha sido notificada pela mesma autoridade que, de acordo com a sua avaliação preliminar, a taxa anti-‘dumping’ a aplicar seria de 0%”.

Quatro dias depois, a agência de notação financeira Moody’sconsiderou que este tarifa anti dumping seria negativa para a Navigator, mas não suficiente para baixar o rating da empresa da pasta e papel do atual ‘Ba2’ (estável).

Notícia atualizada às 8h18