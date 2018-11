NEC e ARM desenvolvem soluções de IoT para cidades inteligentes

A NEC Corporation anunciou uma colaboração estratégica com a ARM para impulsionar o desenvolvimento de soluções de Internet das Coisas (IoT) para Cidades Inteligentes, utilizando a Inteligência Artificial (IA). A empresa japonesa irá adoptar a ARM Platform Security Architecture, uma estrutura que inclui o conceito de modelagem de ameaças, diretrizes e recursos de implementação que reduzem a complexidade e o risco associado à segurança da IoT.

A NEC vai também desenvolver um acelerador do tipo caixa, um dispositivo especializado com reconhecimento facial em tempo real que será gerido e provisionado de forma segura pelo gestor de dispositivos Arm Pelion. Este será equipado com o processador Arm Cortex-A53 para acelerar o processo e permitir análises mais rápidas, assumindo a carga de trabalho de análise realizada nos servidores ou na cloud, com isso ajudando a reduzir os custos de redes e sistemas.

«Esperamos que o novo acelerador promova mais adoção do reconhecimento facial em muitas áreas, incluindo nos setores de segurança pública, entretenimento e transportes, pois contribui para a segurança e a conveniência dos consumidores em todo o mundo», afirmou Naoki Hashitani, vice-presidente sénior da NEC Corporation.

A NEC já começou a desenvolver um projeto de Cidade Inteligente que tira partido da tecnologia ARM na cidade costeira de Shirahama, na zona oeste do Japão, e pretende iniciar uma prova de conceito de um projecto turístico com introdução de funções de Smart Check-In e Smart Shopping, em dezembro. Espera-se que esses serviços permitam que os visitantes façam o check-in nos quartos de hotel e efetuem pagamentos sem dinheiro através do uso de autenticação facial.