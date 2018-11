NEC e Samsung anunciam acordo de parceria para o 5G

A NEC Corporation e a Samsung Electronics Co Ltd anunciaram uma parceria visando a combinação de esforços para fortalecer os seus portefólios de negócios de próxima geração, incluindo o 5G.

“O desenvolvimento do 5G baseado na padronização irá ajudar a acelerar a transformação dos negócios nos mercados globais”, afirmou Atsuo Kawamura, vice-presidente executivo e presidente da Unidade de Negócio de Serviços de Rede da NEC Corporation. “Como a comercialização do 5G está ao virar da esquina, estamos confiantes de que a parceria com a Samsung continuará a solidificar a nossa posição enquanto líder 5G”, acrescentou.

“O 5G vai desbloquear as potencialidades, criar novos valores e expandir os limites da tecnologia actual”, disse Youngky Kim, presidente de Negócio de Redes da Samsung Electronics. “Estamos empolgados por anunciar os nossos esforços conjuntos com a NEC para impulsionar o portefólio de soluções 5G de ponta a ponta, para uma melhor experiência do utilizador”, sublinhou.