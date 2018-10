NEC marca presença no “Movidos Pelo Futuro 2018”

A NEC Portugal marcou presença no evento “Movidos Pelo Futuro 2018“, que decorreu durante os dias 28, 29 e 30 de Setembro no Multiusos de Guimarães, com a exibição das suas soluções de cidade inteligente e mobilidade.

Durante os três dias do evento que pretende reflectir sobre o futuro da organização das cidades a nível de eficiência, mobilidade, plataformas digitais e sustentabilidade, a presença da NEC destacou-se com a apresentação das seguintes soluções:

• Cloud City Operations Center (CCOC), solução de plataforma urbana para receber e analisar as informações da cidade, seja de sensores (IoT) ou de aplicações e bases de dados legadas, e gerir os seus recursos e serviços de forma mais coordenada e eficiente;

• Solução de gestão inteligente de resíduos que monitoriza o estado de enchimento dos contentores de resíduos e optimiza as rotas dos veículos de recolha em função desse estado de enchimento, permitindo evitar deslocações supérfluas;

• Solução de Analítica de Vídeo aplicada à cidade, permitindo a detecção automática de comportamentos como estacionamento em segunda fila, objectos derrubados sobre a via, intrusão de áreas privadas, entre outros;

• Solução de Agricultura de Precisão para optimização da produção de Tomate de Indústria, NEC CropScope. Esta solução monitoriza múltiplos parâmetros de produção ao longo de toda a campanha agrícola (tipo de solo, humidade no solo, condições meteorológicas, estado de crescimento da cultura, etc.), analisando-os e comparando-os com as condições ideais do modelo biológico de crescimento do tomate. Como resultado dessa comparação, o CropScope faculta recomendações periódicas da quantidade de água e fertilizante a aplicar.

“É com grande satisfação que a NEC participa neste evento, que consideramos ser uma excelente oportunidade para dar a conhecer os projectos e as tecnologias inovadoras pensadas para transformar as cidades em cidades inteligentes. Queremos aproveitar este momento para demonstrar de que forma as soluções da NEC podem contribuir para a sustentabilidade, inovação e maior eficiência das cidades, em particular as do Norte de Portugal, e para a melhoria da qualidade de vida dos seus cidadãos”, afirmou João Paulo Fernandes, Director-Geral da NEC Portugal.