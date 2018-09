“Nego as acusações imediata, categórica e inequivocamente” afirma Kavanaugh

Ler mais

Depois de Chrstine Blasley Ford ter sido ouvida pelo Senado norte-americano, chega a vêz do juíz nomeado.

Brett Kavanugh está agora a ser ouvido pelo Comissão Judicial do Senado, em Washington D.C.

Kavanugh nega ”as acusações imediata, categórica e inequivocamente” afirmando nunca ter estado presente na festa em questão. “Oiçam as pessoas que me conhecem. Oiçam as pessoas que me conheceram a vida toda. Oiçam as pessoas com quem cresci e com quem trabalhei e com quem joguei e que treinei, com quem namorei, que ensinei e com quem fui a jogos e bebi cervejas. E oiçam as testemunhas que alegadamente estiveram neste evento há 36 anos… Eu não estive na festa descrita pela senhora Ford”.

Apesar desta acusação, Kavanaugh assegura que não deseja qualquer mal sobre Ford ou à família.

“Nunca agredi sexualmente ninguém. Nem no secundário, nem na faculdade, nunca. A agressão sexual é uma coisa horrível. Uma das minhas melhores amigas é uma pessoa que foi abusada e que pediu o meu conselho.” revelou Kavanaugh, emocionado. No entanto, Kavanaugh sublinha que pensa que Ford terá sido agredida “por alguém, em algum momento”, mas não terá sido ele.

Na sala, Christine Ford, a alegada vítima, já não estão presentes apenas os seus dois advogados.

(em atualização)