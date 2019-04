Negócios mais digitais no petróleo, ouro e prata

Sensores, satélites geoespaciais e redes sociais. Todas as fontes de informação são importantes quando se fazem negócios no mundo das matérias-primas, incluindo petróleo, gás natural, ouro ou prata. Conseguir prever com alguma exatidão é uma enorme vantagem competitiva neste setor: a informação é rainha quando se trata de negociar metais preciosos ou ouro negro.

“A combinação de incerteza política sem precedentes, guerras comerciais e tecnologias que se desenvolvem rapidamente, está a tornar os mercados de matérias-primas tão imprevisíveis como eram durante a crise financeira”, pode-se ler num estudo realizado pela Oliver Wyman.

No espaço de uma década, o volume de contratos negociados quase triplicou, com o valor de contratos negociados em plataformas eletrónicas a dobrar. Os dados sobre o mercado de matérias-primas estão também “disponíveis prontamente e amplamente socializados, à medida que um maior número de atores vende informação e providencia serviços aos traders de commodities [matérias-primas]”.

A incerteza política e social está a ser combatida recorrendo a estas “novas fontes de dados” que “permitem que os traders estimem de forma muito mais precisa eventos que impactem a sua estratégia, “como quando as matérias-primas vão chegar a um destino específicos ou quando as reservas locais vão estar em alta ou em baixa”, destaca a consultora norte-americana. A Oliver Wyman aponta que a “combinação do aumento da transparência com a abundância de quase todas as matérias-primas devem manter a volatilidade na banda relativamente apertada na qual se encontra” desde 2012.

Neste ambiente, as margens de trading caíram mais de 20% desde 2015, e deverão continuar a recuar nos próximos anos. “Estimamos que as margens poderão continuar a cair em, pelo menos, mais 15% nos próximos cinco anos à medida que os mercados de matérias-primas se tornam cada vez mais estáveis e mais transparentes e a concorrência se torna mais intensa”, prevê a Oliver Wyman.

Mas como combater esta erosão das margens? O mais importante para os traders vai ser o investimento em análise preditiva digital que vai providenciar às empresas “vantagens significativas de informação”, aponta a consultora.

“Em vez de confiarem nas tradicionais redes extensas de informação para ganhar vantagem”, os grandes traders com capacidade para investir em “sistemas sofisticados e equipas dedicadas” estão a focar-se em como usar a análise preditiva digital para obter mais e melhor informação.

Neste cenário, a retenção de talento vai ser um dos problemas a enfrentar: “os commodities traders vão ter de encontrar novas formas para atrair e manter talentos num local de trabalho cada vez mais digital”.

No curto e médio prazo apenas os maiores traders podem “investir em análise preditiva, porque somente estes têm escala suficiente para monetizar os resultados de forma lucrativa e o capital para investir em sistemas sofisticados e em equipas dedicadas”, destaca a consultora. Desta forma, os maiores traders ficam com uma “vantagem significativa” sobre os traders mais pequenos, o que vai resultar numa “margem ainda mais concentrada para os maiores traders”.

Conclusão? A consolidação no setor “vai acelerar, pelo menos até recuarem os custos da analítica avançada”.

“Os principais traders vão continuar a ganhar uma ainda maior fatia dos lucros da indústria ao tirar vantagem da análise preditiva, enquanto obriga os outros atores a focarem-se cada vez mais nas suas principais vantagens competitivas”, segundo a Oliver Wyman.

Artigo publicado na edição nº 1984, de 12 de abril, do Jornal Económico