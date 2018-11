Nélson Évora aponta marca dos 18 metros como objetivo para 2019

“Mais do que recuperar o recorde nacional, quero quebrar a barreira dos 18 metros. Estive próximo de o fazer antes das lesões e estou feliz por estar bem de saúde aos 34 anos e ainda falar sobre esse tema, saber que ainda é possível”, disse à agência Lusa o atleta do Sporting, frisando que alcançar esse feito “será uma concretização pessoal”.

Depois de em 2018 ter alcançado o título de campeão europeu de triplo salto, que lhe escapava desde o início da carreira, o atleta português admite que o mundial de 2019 será o grande objetivo da sua época.

“2018 foi um ano extremamente positivo, não podia ter sido melhor. 2019 será um ano de mundial e esse é o grande objetivo. Agora, estamos numa fase de semear, de muito trabalho, de algum sofrimento, para que possamos estar bem no final de setembro”, adiantou o campeão olímpico de Pequim, que garante que o duelo que vai ter com o benfiquista Pedro Pichardo nessa competição não é o foco da sua preparação.

Nelson Évora frisou que “não vai ser um duelo contra Pichardo, mas contra todos os atletas que vão estar no Mundial”.

“Teremos mais atletas a representar a nossa nação, mas o meu objetivo, sejam 20 ou 30 portugueses, é sempre ganhar a quem estiver lá. O Pichardo é mais um. Ele vai estar a defender as cores do nosso país, por isso a possibilidade de sucesso para as nossas cores é ainda maior, e isso é que interessa”, sentenciou Nélson Évora, que participou hoje num debate a propósito do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher.

Nélson Évora foi campeão olímpico do triplo salto nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, e no ano antes, em 2007, tinha-se sagrado campeão do mundo da especialidade. Depois de duas lesões graves, o atleta português conseguiu recuperar a sua melhor forma e, já este ano, foi pela primeira vez campeão europeu e conquistou a medalha de bronze no mundial de pista coberta de Londres.

O atleta do Sporting tem como recorde pessoal 17,74 metros, conseguidos em 2007, quando alcançou o título mundial em Osaca, sendo que esse registo foi recorde nacional até 04 de maio, dia em que o naturalizado Pichardo saltou 17,95, em Doha.