Netanyahu e Putin concordam em realizar cimeira conjunta

O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu revelou este domingo, citado pelos jornais locais, que concordou com o presidente russo, Vladimir Putin, em reunir-se pela primeira vez desde que um avião de espionagem russo foi derrubado na Síria por forças sírias quando atacaram aviões israelitas.

As tensões diplomáticas que se seguiram entre Telavive e Moscou depois do incidente resultaram no envio para a Síria de material bélico russo de nova geração, o que acabou por fazer azedar ainda mais o mau relacionamento que já existia entre os dois países.

A Rússia tem tentado abrir canais de comunicação entre Telavive e o Irão “para reduzir as tensões e evitar atritos” na Síria, após a entrega dos sistemas de mísseis S-300.

Israel diz que seus ataques aéreos contra a Síria são necessários para evitar a transferência de armas desde o Irão para os guerrilheiros libaneses do Hezbollah, aliados de Damasco, capital da Síria – e posteriormente usados em ataques contra solo israelita.

Israel revelou há um mês que realizou mais de 200 ataques aéreos na Síria nos últimos dois anos – o que dá uma média de dois ataques por semana – com a Rússia a assumir uma posição de mero observador.

Mas o ataque de que o avião russo foi alvo piorou a relação entre os dois países. O avião russo não foi diretamente atacado pelo exército israelita: um aparelho de Israel que sobrevoava a Síria apercebeu-se de que acaba de ser disparado um míssil contra sí, tendo optado por ‘esconder-se’ atrás de um avião russo que, por seu de maior envergadura, acabou por ser abatido.

As relações entre a Rússia e Israel nunca foram as melhores, dado que a nação judia é há décadas um poderoso aliado dos Estados Unidos – o que não sucedia em 1948, quando o país foi ‘construído’: nessa altura, os laços entre o sionismo e Moscovo eram de alguma concórdia e mesmo de cumplicidade. Mas, com a evolução da política interna israelita e o regresso de muitos judeus que conheceram as agruras de viverem na Rússia, esse relacionamento acabou por desaparecer.