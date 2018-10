Nike está “extremamente preocupada” com o caso Ronaldo

Cristiano Ronaldo, atleta da Juventus, tem estado esta semana no centro de um turbilhão mediático. O internacional português está novamente a ser acusado, passados dez anos, de um alegado caso de violação, envolvendo uma antiga manequim.

Esta quinta-feira, em declarações num comunicado, a marca desportiva norte-americana reagiu a todo o caso, dizendo-se extremamente preocupada com o que se está a passar com o jogador português.

“Estamos extremamente preocupados com estas alegações e continuaremos a acompanhar a situação atentamente”, escreve a marca num primeiro ponto.

Relembre-se que a marca norte-americana é uma das principais patrocinadoras do internacional português, tendo mesmo um acordo de longa duração com o avançado da Juventus. Segundo as notícias de então, de 2016, Cristiano Ronald teria assinado um contrato vitalício com a Nike que seria superior a 750 milhões de euros.

O comunicado da Nike surge já depois de o desportistas ter oficialmente desmentido o caso de alegada violência de que é acusado e de a própria federação de futebol portuguesa lhe ter prestado pública nota de apoio.

Para todos os efeitos, o caso recorda os piores momentos por que passou o golfista Tiger Woods, que, acusado de ter vários encontros fora do casamento, acabou por ser ‘abandonado’ por uma série de marcas que o vinham patrocinando.