Ministro da Economia aproveitou a sessão de encerramento da Web Summit para deixar uma palavra de confiança aos investidores, garantindo que o país continua a ser seguro para os investimentos e que vai ultrapassar a crise política.

16 Novembro 2023, 17h19

António Costa Silva aproveitou a sessão de encerramento da Web Summit para deixar uma palavra de confiança aos investidores que queiram apostar em Portugal.

“Hoje, Portugal atravessa uma crise política, mas é um país estável. Ninguém está acima da lei. O país é governado através da lei. Temos um sistema democrático consolidado e vamos encontrar o nosso caminho para o futuro”, assegurou o ministro da Economia e do Mar. “Gostaria de dizer a todos os investidores que somos um país seguro. Os dois maiores partidos que governaram o país no período democrático partilham uma visão pró-europeia, de economia de mercado e de atração de investimento estrangeiro”.

Costa e Silva enumerou o trabalho realizado pelo governo para conseguir atrair cada vez mais investimento estrangeiro para no nosso país.

“Estamos numa fase boa. Em 2022, no espaço da União Europeia, saltámos da sexta para a oitava posição em termos de atração de investimento. Temos uma lei bastante competitiva para start ups. Estamos a rever a lei. Este ano, reduzimos os impostos. As stock options estão direcionadas para trabalhadores, diretores e fundadores. Estamos a corrigir, no Orçamento do Estado, o regime de residentes não habituais para incorporar os trabalhadores das start ups, para nos tornarmos ainda mais competitivos. Estamos a olhar para o futuro”, garantiu.