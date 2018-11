No pior cenário, “Itália tira 0,3% do PIB a Portugal”

Ana Boata, economista sénior para a Europa da Euler Hermes, empresa líder do mercado de seguros de crédito e acionista da COSEC, traça, em entrevista exclusiva ao Jornal Económico, um cenário tendencialmente cada vez mais nublado para a economia italiana. Com repercussões, no pior dos cenários, para Portugal.

Como comenta a posição do governo italiano sobre as críticas da Comissão Europeia ao Orçamento de Estado italiano para 2019?

Como esperado pelo nosso cenário de base, a Itália apresentou um projeto expansivo de Orçamento para 2019, excedendo as expectativas do mercado. Apesar de uma meta de 2,4% para o défice, estimamos que o orçamento esteja mais próximo ou mesmo acima de 3%, já que as projeções económicas do governo são demasiado otimistas. Esperamos que as agências de rating reajam logo em outubro com uma revisão em baixa de um nível (ainda um nível acima do grau de investimento) devido à deterioração da dinâmica da dívida da Itália. Espera-se que os spreads de títulos permaneçam elevados, mas acreditamos que parte da rebaixa já tenha sido determinada pelos mercados. A dívida pública italiana de 10 anos é consistente com um rating de BBB-.

Portugal pode sofrer com o descontrolo de Itália?

Itália deverá crescer 0,8% em 2019, após 1,2% em 2018. Num cenário de queda em que a Itália continua com a expansão fiscal acentuada e mantém uma posição de confronto com a União – que poderia obrigar o país a entrar num programa de assistência através do Mecanismo Europeu de Estabilidade, o impacto negativo seria maior. Aí, esperaríamos uma contração do PIB superior a 2% em 2020 e contágio a outros países da zona euro do sul, incluindo Portugal. Estimamos que este cenário poderia desencadear uma recessão moderada na zona euro de cerca de menos 0,5%, o que poderia provocar uma queda no PIB em Portugal de cerca de menos 0,3%, dada a sua dependência das exportações intra-UE.

Ainda há margem política para entendimento em Itália?

Mantemos a nossa opinião de que o governo fará uma inversão de políticas, recuará nos seus planos expansionistas e retornará a uma posição mais conciliatória com a União Europeia no final deste ano ou no início do próximo ano. As causas são: o declínio do apoio interno, com o arrefecimento do impulso económico e o aumento dos custos dos empréstimos para o setor privado; posicionar o país para as eleições da União de 2019 (um país no meio de uma crise da dívida não é um bom ‘cartão de visita’ para o voto num movimento populista); e os controlos e equilíbrios em Itália, nomeadamente porque o presidente tem de assinar o Orçamento final.

Se isso não acontecer, até que ponto isso afetará o desempenho internacional do país em relação ao serviço da dívida soberana?

Esperamos que os spreads das obrigações permaneçam elevados (200 a 300 pb) e os custos dos empréstimos continuem a subir. No entanto, dado o longo prazo da dívida italiana (acima de 7 anos) e a taxa de juros média atual baixa (2,8% para todos os vencimentos versus 7% em 2012), as despesas com juros deverão aumentar gradualmente (3,9% do PIB em 2020, 3,6% em 2018). Isto, aliado ao menor crescimento nominal do PIB, levará a dívida pública italiana a 132,9% do PIB em 2020 (131,7% e 130,9% em 2019 e 2018, respetivamente).

Considera possível que a Itália saia da zona euro?

Consideramos esse cenário como um risco remoto: atribuímos menos de 5% de probabilidade de acontecer. Não só ainda existe uma grande maioria de italianos que querem permanecer na zona euro (mais de 60%), como os referendos sobre a permanência são inconstitucionais. Com a atual configuração do Parlamento, mudar a Constituição parece muito improvável.

Mas pode haver eleições antecipadas.

As eleições antecipadas continuam a ser um risco, mas vemo-las mais para o próximo ano, uma vez que dá mais tempo a ambos os partidos políticos para consolidarem a sua posição nas urnas, mostrando ao seu eleitorado que cumprem as suas promessas.