No topo do mundo

O melhor jovem chef do mundo tem 28 anos, é de Viana do Castelo e trabalha em Lisboa, no Fifty Seconds, restaurante com uma estrela Michelin. “Ganhar não era expectável, mas o objectivo tinha que ser esse.” Um título assim não se consegue sozinho.

5 Novembro 2023, 16h30

Se os chefs estavam longe de ser estrelas quando Filipe Carvalho começou na cozinha, o mesmo não se pode dizer de Nelson Freitas, quase dez anos mais novo. Não haverá hoje quem entre nas escolas de hotelaria sem a ambição de vir a chefiar um restaurante. "Nós éramos [vistos como] aqueles que não queriam estudar", ri-se o chef executivo do Fifty Seconds by Martín Berasategui, na Torre Vasco da Gama. Sentado ao seu lado, está o seu junior sous chef e hoje centro de todas as atenções, depois de ter conquistado o concurso mundial San Pellegrino Young Chef Academy 2023. Se, com a glamourização da profissão, já é difícil tantas vezes manter os pés na terra, o que fazer quando se ganha o título de melhor jovem chef do mundo?