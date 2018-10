Nobel da Economia atribuído a William D. Nordhaus e Paul M. Romer

O Prémio Nobel da Economia deste ano foi entregue esta segunda-feira, dia 8 de outubro, a William D. Nordhaus e Paul M. Romer. Os dois economistas foram premiados pelo trabalho desenvolvido na integração das novas tecnologias na análise da economia e pelo estudo do impacto que as alterações climáticas têm na economia mundial.

Os dois vencedores estavam na lista de favoritos ao prémio. William Nordhaus, professor norte-americano da Universidade de Yale, distinguiu-se por ser pioneiro na criação de um modelo quantitativo para a relacionar a economia com as alterações climáticas e estas têm contribuído para a implementação de taxas sobre os produtos poluentes. Já Paul M. Romer examinou a forma como os economistas podem alcançar uma taxa saudável de crescimento económico.

A Real Academia de Ciências da Suécia entendem que o trabalho desenvolvido por ambos contribuiu para enfrentar “alguns dos maiores problemas que abalam o mundo atualmente”.

BREAKING NEWS: ⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018 to William D. Nordhaus and Paul M. Romer. #NobelPrize pic.twitter.com/xUs6iSyI7h

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2018