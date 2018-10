Nobel da Economia: como a economia ambiental valeu a distinção a dois norte-americanos

O interesse pela economia ambiental une-os e valeu-lhes o Prémio Nobel da Economia deste ano. Mas quem são William D. Nordhaus e Paul M. Romer, os mais recentes economistas a serem galardoados pela Academia sueca?

William Nordhaus é professor no departamento de economia da Universidade de Yale, desde 1967. Dedica-se a explorar o campo da macroeconomia e da economia ambiental.

Natural de Albuquerque, Novo México, licenciou-se na Universidade de Yale em 1963 e obteve o seu doutoramento em economia em 1967 no Massachusetts Institute of Technology em Cambridge. É membro da Academia Nacional de Ciências e membro da Academia Americana de Artes e Ciências. Faz parte da equipa de investigação do Departamento Nacional de Investigações Económicas e tem sido membro e conselheiro sénior do Painel Brookings de Atividade Económica, Washington desde 1972. É editor de várias revistas científicas e fez parte dos Comités Executivos da American Economic Association e da Eastern Economic Association. Fez ainda parte do painel de peritos económicos do Orçamento do Congresso e foi o primeiro presidente do Comité Consultivo de análise económica. Em 2004, recebeu o prémio de “Distinguished Fellow” da American Economic Association.

Já Paul Michael Romer é um economista especialista na teoria de crescimento endógeno. Foi economista-chefe e vice-presidente sénior do Banco Mundial até 24 de janeiro. É actualmente professor de economia na Stern School of Business na New York University. Licenciou-se em economia em 1978 e obteve o seu doutoramento em economia em 1983, na Universidade de Chicago. Foi professor de economia em Stanford, tendo trabalhado no Standford’s Center for International Development, no Stanford Institute for Economic Policy Research assim como no Center for Global Development.

Os dois economistas foram premiados pelo trabalho desenvolvido na integração das novas tecnologias na análise da economia e pelo estudo do impacto que as alterações climáticas têm na economia mundial.

Os dois vencedores estavam na lista de favoritos ao prémio. William Nordhaus distinguiu-se por ser pioneiro na criação de um modelo quantitativo para a relacionar a economia com as alterações climáticas e estas têm contribuído para a implementação de taxas sobre os produtos poluentes. Já Paul M. Romer examinou a forma como os economistas podem alcançar uma taxa saudável de crescimento económico.

A Real Academia de Ciências da Suécia entendem que o trabalho desenvolvido por ambos contribuiu para enfrentar “alguns dos maiores problemas que abalam o mundo atualmente”.

“My work teaches us that what happens with technology is under our control.” This year’s Economic Sciences laureate Paul Romer reminds us that technology doesn’t just happen to us like the weather. It is a tool we can control. Full telephone interview:https://t.co/dRjPym4OuL — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2018

“The policies are lagging very, very far – miles, miles, miles – behind the science and what needs to be done.” Listen to our telephone interview with 2018 Economic Sciences laureate, William Nordhaus:https://t.co/fBtoM723Nk — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2018