Nogueira Leite nomeado membro da comissão de auditoria da EDP Renováveis

O lucro da BMW caiu 8,7% nos primeiros nove meses deste ano, para 5.788 milhões de euros, na comparação com igual período do ano passado, avançou hoje o fabricante alemão de veículos de luxo. A alemã BMW vai estar na cimeira tecnológica Web Summit para contratar para os centros tecnológicos que vai inaugurar na quinta-feira em Lisboa e no Porto, e vão criar 500 postos de trabalho.