Noite eleitoral. SIC lidera entre generalistas e SIC Notícias e TVI24 dominam no cabo

Em comunicado, a SIC diz que “liderou sempre, desde as 19h30, altura em que iniciou o seu Especial Presidenciais 2021, até às 24h05, quando terminou o discurso do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa”. No computo geral, a cobertura eleitoral da SIC teve um share de” 20,4% e uma audiência média de 11,6%, correspondente a 1 milhão, 101 mil e 500 telespectadores”.

A estação do grupo Impresa diz ter batido o recorde de audiências numa noite eleitoral. Desde as eleições europeias, em 2004, que a SIC “já não tinha um valor tão alto de telespetadores numa noite eleitoral”.

A SIC diz ter vencido as audiências de domingo, em termos globais. No resumo do dia 24 de janeiro, a SIC alcançou um share de 17,5%, “contra os 15,9% da TVI e os 9,8% da RTP1”. O programa mais visto do dia foi o Primeiro Jornal da SIC, segundo o mesmo comunicado.

O domínio da SIC estendeu-se aos canais de informação por cabo, com a estação de Paço d’Arcos a sublinhar que, entre as 17h00 e as 01h48 da manhã, a SIC Notícias atingiu um share “de 2,7% e 126 mil e 400 telespectadores”. Em simultâneo, SIC e SIC Notícias captaram uma audiência média de 1 milhão 221 mil e 600 telespetadores.

Mas a SIC não dominou sozinha. A concorrente TVI assegura que a TVI 24 foi líder de audiências no prime time da cobertura das eleições presidenciais.

Em comunicado, a estação da Media Capital refere que “a grande maioria dos portugueses acompanhou a evolução dos resultados na TVI24, numa emissão especial, inovadora e dinâmica, pautada pela análise e comentário político, com atualização dos resultados ao minuto”.

“A TVI24 teve no prime time uma audiência média de 121 mil espetadores e 2.2% de share”, lê-se.