Norberto Rosa que estava em avaliação pelo BCE para o BCP, já não vai para o banco

Era o único administrador do BCP que faltava ser aprovado pelo BCE, no âmbito do tradicional processo de fit & proper. Norberto Rosa desde maio que a aguardava pela conclusão do processo de avaliação do regulador para integrar a equipa de administradores não executivos do BCP, liderada por Nuno Amado.

Mas o BCP anunciou ao mercado que “Norberto Emílio Sequeira da Rosa comunicou à Comissão de Remunerações e Previdência do Banco Comercial Português, ter aceitado o convite para o cargo de Secretário-Geral da Associação Portuguesa de Bancos”.

Considerando que, no âmbito deste cargo, lhe caberá “atender aos interesses do sector bancário como um todo, o que se mostra incompatível com o desempenho das funções de membro não executivo do Conselho de Administração do BCP, solicitou a renúncia ao mesmo, bem como a inerente cessação do processo de autorização que seguia o seu curso normal junto das entidades competentes”, diz o BCP.

O BCP vai ter de escolher um novo administrador não executivo independente, sabe o Jornal Económico. Mas até ao momento não têm substituto para o nome de Norberto Rosa.

Os acionistas ainda não falaram sobre o tema, revelou fonte ao Jornal Económico.