29 Outubro 2023, 10h42

O Norwegian Seafood Council (NSC) vai investir, este ano, cerca de 1,7 milhões de euros em Portugal, dedicados a campanhas de comunicação e marketing, e quer atrair o consumidor mais jovem, adiantou à Lusa.

“O investimento, tendo em conta a taxa cambial, ronda, para este ano, os 1,7 milhões de euros. Este valor é para o marketing e relações públicas”, anunciou o diretor do NSC para Portugal, Trond Rismo, em entrevista à Lusa.

Só para a campanha de Natal, o NSC dedicou aproximadamente 600.000 euros.

As campanhas de promoção do bacalhau da Noruega vão estar presentes, em horário nobre, nos maiores canais de televisão, mas também nos canais digitais, como o YouTube, ou as redes sociais.

O NSC está também a trabalhar para marcar presença junto dos retalhistas, em Portugal, com ‘stands’ e brindes, para promover e impulsionar as vendas de bacalhau neste segmento.

Apesar de o foco estar no digital, o NSC também quer continuar a promover o bacalhau, através dos canais mais tradicionais como ‘outdoors’.

“Estamos numa fase mais digital […] tendo em conta o principal grupo a que queremos chegar neste país, mas estaremos por todo o lado. Espero que todos vejam”, acrescentou.

Trond Rismo, que recente assumiu o cargo como diretor do NSC para Portugal, aponta como uma das principais metas do seu mandato cativar os mais novos a consumirem bacalhau.

“O posicionamento do bacalhau no segmento das pessoas mais velhas é muito forte. Todos conhecem e todos compram. O bacalhau faz parte do consumo diário dos mais velhos”, sublinhou.

Por sua vez, os consumidores mais novos seguem outras tendências e procuram “pratos rápidos e fáceis”.

O mercado português é um dos mais importantes para a indústria do pescado da Noruega, destacando-se a forte ligação entre exportadores e importadores.

Segundo dados do NSC, até setembro, as exportações para Portugal de bacalhau da Noruega, fresco, congelado e salgado recuaram 10% face a 2022, mas o preço aumentou 22%.

Só em setembro, verificou-se um decréscimo de 2% em termos de volume e um agravamento de 9% no preço.

Neste mês, o total das exportações de produtos do mar atingiram quase 16.000 milhões de coroas norueguesas (cerca de 1.391 milhões de euros), quando no mesmo mês de 2022 estavam em 14.610 milhões de coroas norueguesas.