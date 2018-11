Nós, Cidadãos questiona executivo sobre paragem nas obras de escola na Ribeira Brava

O Nós, Cidadãos questionou o Governo Regional sobre o motivo da paragens da obras na Escola Padre Manuel Álvares na Ribeira Brava.

O partido lembra que esta obra foi mais uma das promessas do executivo madeirense que ainda está por cumprir. O Nós, Cidadãos refere que esta obra já começou com atrasos, e que o final desta intervenção estava inicialmente previsto para 2019.

“Contudo, algo parece não estar a correr como previsto. Os moradores que vivem junto à escola, os alunos e diversos cidadãos que por ali passam, têm-se apercebido que a construção da obra parece ter estagnada/paralisada no tempo e na sua execução”, explica o partido.

O Nós, Cidadãos quer saber se “por necessidade imperiosa de poupanças financeiras decorrentes da execução orçamental” o executivo passou a fazer ’tábua rasa’ do compromisso que assumiu relativamente às obras neste estabelecimento escolar.

O partido pergunta ainda ao Governo Regional se “está a cumprir” com a palavra relativamente a este estabelecimento escolar lembrando declarações de Miguel Albuquerque, presidente do executivo madeirense, de que não aceitava que um político não cumprisse com a palavra dada.