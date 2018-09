Nos Estados Unidos “ninguém aconselha ninguém”, diz Richard Thaler, nobel da economia

Num país “governado por advogados aconselhados por economistas”, os Estados Unidos, neste momento “ninguém aconselha ninguém”, disse o Prémio Nobel da Economia Richard Thaler, na conferência anual da Porto Business School (PBS), realizada esta segunda-feira no Porto.

Crítico da condução que o presidente norte-americano Donald Trump está a imprimir à economia – assunto em que, de qualquer modo, não quis demorar-se – Thaler mostrou também pouca compreensão pela decisão dos britânicos em saírem da União Europeia.

Mas em nenhum dos casos culpa o Facebook por isso: “perceberam demasiado tarde que estavam a ser usados”, afirmou.

O Prémio Nobel falava na 30ª edição da Vertex, conferência internacional anual da Porto Business School (PBS), liderada pelo catalão Ramon O’Callaghan – que tem insistido com assinalável eficiência no caráter internacional da escola de economia do Porto.

O Prémio Nobel, norte-americano nascido em 1945, não quis deter-se sobre questões particulares de política, tendo preferido explicar as diferenças que o separam da maioria dos economistas de topo: a sua experiência é que a economia só funciona se tiver as pessoas lá dentro.

Daí disse, o facto de ter pouca estima pela economia que se baseia única e quase exclusivamente na matemática – dado que essa escola constrói modelos que não se compatibilizam com as necessidades das pessoas, afinal o húmus que devia encorajar a investigação daquela ciência.

Quando descobriu essa espécie de falácia, Richard Thaler preocupou-se em fazer regressar a economia àquilo que ela, enquanto disciplina, estava a deixar de ser: uma ciência humana. O problema, brincou, foi ter entendido que “aquilo que achei que descobri já estava nos livros escritos pelo economista Adam Smith”, nascido em Edimburgo em 1723.

De qualquer modo, o Prémio Nobel está preocupado com o poder económico de algumas companhias privadas – o que só poderá pioras com a acumulação de conhecimento individual que essas empresas estão a acumular. Mas Thaler conhece o ‘travão’: a confiança. É a confiança que faz as empresas manterem as portas abertas – e quando essa confiança desaparece, as empresas entram em derrocada.

Thaler foi distinguido com o Prémio Nobel da Economia em outubro de 2017, pela sua contribuição para a economia comportamental, depois de aliar análises de tomada de decisões económicas à psicologia, explorando as consequências da limitação da racionalidade, das preferências sociais e da falta de autocontrolo como elementos que afetam diretamente as decisões individuais e, por essa via, os próprios mercados financeiros.

Por seu turno, Mitch Lowe, antigo fundador e CEO da Netflix e da Redbox quis deixar claro, com uma breve história da própria Netflix, que a inovação, chave principal dos negócios de sucesso, devem ter por base “a disrupção em relação a um serviço que já exista” e “uma equipa focada”.

Os dois vetores são fundamentais para a criação de um negócio – que, no seu caso, e no caso do tremendamente competitivo setor onde atua, que deve tentar responder, tão simplesmente quanto isso, a uma necessidade global das pessoas. Se essa resposta, como foi o caso da Netflix, se transcender ela própria para uma nova necessidade, tanto melhor.

Não perceber isto é o fim: Mitch Lowe contou que, quando criou a Netflix, oferecer parte do capital aos administradores da Blockbuster – empresa que há dez anos controlava centenas de postos de aluguer de vídeos. Na altura, o CEO da Blockbuster riu-se da proposta: não percebeu que era ali que estava o futuro. Resultado: a Blockbuster está extinta enquanto negócio, e a Netflix vale muitos milhões de euros.

De algum modo, o negócio criado por Lowe – que insistiu que ninguém deve ter medo do erro – inscreve-se na cada vez mais extensa economia de partilha, área de referência de April Rinne, consultora e ‘speaker’ sobre a matéria, para quem o futuro está precisamente nos negócios que são de algum modo de todos e de ninguém.

O exemplo da mobilidade, referiu, é o mais evidente, mas está longe de ser o único. Porque? “Porque faz sentido”. Para quê ser dono de uma coisa que acrescenta custos, quando a sua partilha os retira e, na prática, tem o mesmo efeito enquanto ativo? A resposta é clara.

Para April Pinne, o universo potencial da economia de partilha está a crescer de forma evidente: “pela primeira vez, em 2020 a classe média vai ser dominante no mundo, serão cerca de 5,2 mil milhões de pessoas”, parte muito substancial delas acantonadas nas cidades (“onde, em 2030, viverá 75% da população mundial. É este o universo da economia partilhada.

Já Jean-François Manzini, Dean do IMD, uma das mais prestigiadas escolas de economia do planeta, deteve-se nas dificuldades que se deparam na atualidade aos líderes empresariais – cada vez assoberbados pela concorrência – mas, principalmente, enfatizou, pela necessidade de responder sempre acertadamente a todos os desafios que se lhe deparam.

Admitindo que não é fácil encontrar uma resposta, Manzini sugere que, por via de uma combinação de pensamento, ação e reflexão, cada um encontre um equilíbrio que se transmita às funções profissionais que tem de cumprir.