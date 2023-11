Renúncia produzirá efeitos no último dia do ano. José Pedro da Costa estava há mais de uma década na empresa.

10 Novembro 2023, 21h43

A NOS comunicou esta sexta-feira ao mercado a renúncia de José Pedro Pereira da Costa ao cargo de membro executivo do Conselho de Administração, depois de mais de uma década na empresa.

Em nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo adianta que a renúncia produzirá efeitos no último dia do ano.

“A NOS, SGPS, informa que o Senhor Dr. José Pedro Pereira da Costa apresentou hoje a renúncia ao cargo de membro executivo do Conselho de Administração desta sociedade, bem como às demais sociedades do grupo NOS onde desempenha funções”, é possível ler no comunicado publicado na página da empresa.

O grupo português finaliza o anúncio com uma nota de agradecimento a José Pedro Pereira da Costa pelo “seu valioso contributo enquanto CFO [administrador financeiro] para o crescimento da sociedade e para a criação de valor para todos os seus ‘stakeholders’, agradecendo ainda o elevado padrão pessoal e profissional com que sempre pautou a sua atividade ao longo destes últimos 10 anos”.

Também esta sexta-feira, o grupo português avançou, em comunicado, a decisão de “cooptar José Alexandre Koch Ferreira, atualmente “managing director” e “partner” do Boston Consulting Group Portugal, como vogal do Conselho de Administração para o exercício de funções até ao termo do mandato em curso (2022-2024)”.