NOS prevê receitas consolidadas de 385,9 milhões de euros no primeiro trimestre do ano

As receitas consolidadas da NOS terão sido de 385,9 milhões de euros no primeiro trimestre de 2019, de acordo com o consensus disponibilizado no sítio da telecom. A empresa liderada por Miguel Almeida apresenta os resultados relativos ao primeiro trimestre do ano esta quarta-feira, 8 de maio, após o fecho do mercado.

O valor relativo às receitas consolidadas representa um aumento de 2,9 milhões de euros face ao período homólogo (383 milhões de euros) e é, de acordo com a previsão média de seis analistas, acompanhado por um EBITDA – resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização – de 154,9 milhões, cuja margem EBTDA terá sido de 40,1% nos primeiros três meses deste ano.

O valor do EBITDA compara com os 146,7 milhões observados no primeiro trimestre de 2018, onde a margem do EBITDA foi de 38,3%.

Já o Capex entre janeiro e março deste ano terá sido de 87,8 milhões de euros, o que corresponde a um nível de investimento idêntico ao ocorrido em período homólogo (87,7 milhões de euros).