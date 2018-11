NOS: receitas crescem 1,2%, para 1,1 mil milhões de euros até setembro

A operadora de telecomunicações NOS apresentou um crescimento de receitas de 1,2%, para 1,1 mil milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, face a igual período de 2017, de acordo com os dados reportados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, esta sexta-feira. Se esse valor for ajustado aos efeitos regulatórios, a percentagem cresce para 1,5%.

Quanto ao EBITDA – lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações -, registou-se uma aceleração 2,9%, face ao período homólogo, para 461,7 milhões de euros. Já a margem EBITDA foi de 39,6%, o que representa um crescimento de 0,9 pontos percentuais, face aos primeiros nove meses de 2017.

O investimento da empresa (Capex) relacionado com o cliente fixou-se nos 1087 milhões de euros no período findado em setembro “devido a uma menor atividade comercial”, salientou a empresa. Já o Capex técnico cresceu para os 150,8 milhões de euros, “incorporando o investimento estratégico em curso no upgrade das redes fixa e móvel”.