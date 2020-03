NoStressPlan: uma nova solução de renting sem stresses

A LeasePlan lança este ano o #NoStressPlan, uma proposta de valor inovadora e que permite ao cliente ter na sua mão todas as vantagens económicas, operacionais e de conveniência. Com este plano, a líder nacional do mercado car-as-a-service e de soluções de mobilidade pretende oferecer uma solução de renting totalmente inovadora no mercado.

O #NoStressPlan vem com três garantias principais que facilitam todo o processo e podem tranquilizar o cliente: mobilidade garantida; melhor preço garantido e devolução antecipada sem custos associados.

Imagine que nunca perde a sua mobilidade. Isto é, tem sempre uma viatura de substituição garantida caso precise e pode ainda reservar a recolha e entrega do veículo de forma fácil e rápida com o serviço de Pick-up & Delivery. Numa situação inesperada, a LeasePlan disponibiliza-lhe um serviço de táxi gratuito até ao balcão do parceiro rent-a-car mais próximo. Tudo isto enquanto lhe garante o melhor preço para propostas comparáveis no mercado de renting.

Além disso, cancelar o contrato e devolver antes do prazo o veículo torna-se mais fácil — e sem qualquer custo ou penalização associados. Nomeadamente num conjunto de situações inesperadas (mas previamente definidas), tais como a insolvência da empresa.

Para Pedro Pessoa, Diretor Comercial da LeasePlan, a solução #NoStressPlan “pretende dar resposta a um conjunto de aspetos que acreditamos serem muito valorizados pelos atuais e futuros clientes de renting e que eliminam barreiras e desconfortos.”

“(…) Ao mesmo tempo, garantem a confiança de que o cliente, ao escolher a LeasePlan, está a optar pela melhor solução de renting disponível no mercado, num determinado momento e para um automóvel específico.“

Portugal é, para já, o único país a lançar o #NoStressPlan. A intenção da LeasePlan é replicar o modelo nos restantes mercados onde opera. Conheça em detalhe as vantagens da proposta aqui.

Este conteúdo foi produzido em colaboração com a LeasePlan.