Nova estrada de ligação entre via rápida de Câmara de Lobos e Estreito inaugurada esta terça-feira

Esta terça-feira é inaugurado um novo acesso rodoviário entre a Rua Alferes Manuel Joaquim Lopes a Via Rápida Câmara de Lobos/Estreito de Câmara de Lobos. O troço possui uma extensão de 186 metros, 4 metros de largura, e inclui ainda uma passagem hidráulica com 125 metros, com o intuito de canalizar a linha de água existente no local.

Esta obra teve um custo de 675 mil euros, com parte do financiamento a ser garantido por fundos comunitários, ao abrigo do Madeira 14-20, uma intervenção que se insere no âmbito da promoção de transportes sustentáveis e da eliminação de estrangulamentos nas redes de infraestruturas.

O novo acesso tem também como objectivo ajudar a facilitar o tráfego automóvel na zona envolvente a este novo acesso.