Nova Expressão estranha posição da Inapa e apela à participação dos acionistas

A Nova Expressão SGPS, maior accionista não institucional da Inapa (detendo 13,2% do total das acções ordinárias e 0,45% do capital das acções preferenciais) revelou em comunicado que estranha o processo de conversão de acções preferenciais em ordinárias, sobretudo a taxa de conversão que, de acordo com a Nova Expressão, “penaliza a posição dos accionistas não institucionais e reduz o valor das acções ordinárias que adquiriram no mercado”.

Em comunicado assinado por Pedro Teles Baltazar, presidente do Conselho de Administração, a Nova Expressão SGPS recorda que “as acções preferenciais resultam de uma operação realizada há alguns anos e que então converteu a dívida da empresa nessas novas acções destinadas aos credores, que eram várias entidades bancárias”.

Para a Nova Expressão SGPS, e de acordo com a posição firmada em comunicado que o Jornal Económico teve acesso, “este processo de conversão não é necessário no contexto da concretização do negócio de aquisição da Papyrus” sendo que este negócio, quando se concretizar, fará da Inapa uma das maiores empresas europeias do setor. Além disso, a Nova Expressão SGPS expressou que “não compreende as taxas de conversão propostas para a transformação de acções preferenciais em ordinárias, entendendo que não existem razões para que a referida conversão não seja feita por equivalência simples de uma acção preferencial por uma ordinária”.

No entender da Nova Expressão SGPS, “qualquer uma das propostas de conversão existentes tem como efeito directo fazer diminuir o valor das acções detidas pelos accionistas privados”. A Nova Expressão recorda que “cerca de 15% do capital da empresa está fora dos accionistas institucionais e de referência e pensamos que muitos accionistas têm pouca informação sobre este processo e sobre o risco que o seu investimento corre se a Assembleia Geral aprovar a conversão com uma taxa penalizadora, que resultará na redução do valor das acções ordinárias que detêm”.

Para o maior acionista não institucional da Inapa, a presença dos accionistas na Assembleia Geral “é a única forma de garantirem os seus direitos e defenderem o seu investimento”.

Assim, a Nova Expressão SGPS “considera seu dever chamar a atenção para os riscos que os accionistas não institucionais correm com a conversão proposta das acções preferenciais em ordinárias e apela à sua participação nas Assembleias Gerais de dia 15”.

Está convocada a realização de uma série de Assembleias Gerais da Inapa para o próximo dia 15 de Novembro com o objetivo de analisar um conjunto de operações relacionadas com a aquisição da Papyrus Deutschland GmbH & Co KG, uma companhia alemã que actua na área da distribuição de papel.