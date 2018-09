Nova falha de segurança no Facebook compromete 50 milhões de perfis

Ler mais

O Facebook reconheceu esta sexta-feira que um ataque informático fez com que informações de mais de 50 milhões de utilizadores ficassem expostas. Esta falha de segurança informática terá sido detetada no início da semana pelo que a rede social liderada por Mark Zuckerberg já terá resolvido as falhas e reportado o sucedido às autoridades.

Escrevem os media norte-americanos que perto de 90 milhões de utilizadores terão sido obrigados a sair da conta e a voltar a entrar como medida para precaver novos ataques. O Facebook esclareceu ainda que se apercebeu do ataque no passado dia 25 de setembro e revelou e que não foi não se tratou de um acidente, mas antes de um ataque propositado e provavelmente liderado por uma entidade terceira ou por um pirata informático. Guy Rise, vice-presidente para a área de product management disse que ainda não é claro se as contas foram, de facto, comprometidas e que se desconhece quem está por detrás deste ataque cibernáutico.

Uma falha permitiu ao perpetrador manipular a função “Ver Como”, que permite aos utilizadores do Facebook visualizerem como é que o respetivo perfil é visto por outros, como forma de avaliar as definições de partilha. No entanto, esta função parece ter exposto a segurança implementada pelo Facebook quando alguém selecionava utilizava a função “Ver Como”, permitindo aceder às contas de outras pessoas. Além de ter pedido a 90 milhões de utilizadores de sairem e de voltarem a entrar nas suas contas, o Facebook revelou que também vai retirar a função “Ver Como” enquanto conduz uma análise rigorosa à segurança na plataforma digital.

Recorde-se que em meados de março deste ano, foi revelado que a Cambridge Analytica ajudou o republicano Donald Trump a vencer as eleições presidenciais de 2016 nos Estados Unidos, através da recolha de informação de cerca de 50 milhões de perfis no Facebook.

A empresa tinha como objetivo recolher informação sobre os eleitores norte-americanos, de forma a conseguir dar resposta às suas necessidades e conquistar votos a favor de Donald Trump. Christopher Wylie, um dos funcionários da empresa na altura conta ao jornal britânico “The Guardian” que a empresa “aproveitou o Facebook para recolher milhões de perfis e construir modelos de análise para direcionar conteúdos pensados nos seus maiores medos”.

A aplicação foi desenvolvida por Aleksandr Kogan, um estudante da Universidade de Cambridge, em colaboração com a Cambridge Analytica, e funcionaria apenas “para uso académico”. No entanto, a informação recolhida, sob a forma de um teste de personalidade, foi depois vendida para ajustar a campanha de Donald Trump às necessidades dos eleitores. A Cambridge Analytica era então gerida por Steve Bannon, um dos principais conselheiros do magnata republicano.