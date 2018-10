Nova ferramenta do Workplace Facebook permite aos patrões localizar empregados

O Facebook anunciou, durante o seu evento FLOW 2018, a introdução de novas ferramentas na sua plataforma colaborativa Workplace. As novas ferramentas possuem em comum a capacidade de “potenciar a conexão entre as pessoas, o trabalho em conjunto e o aumento da produtividade”. E dão também “continuidade à missão do Facebook de ajudar empresas e as organizações a construir comunidades significativas no trabalho”.

Em conjunto com os seus clientes e parceiros, o Facebook está empenhado em trazer estas soluções para o mercado, de modo a conectar colaboradores que se encontram dispersos, fornecer tecnologias móveis de ponta, produtos e serviços de comunicação integrados para as empresas e para os seus funcionários em todo o mundo, seja ao nível dos C-Suite ou de colaboradores operacionais.

A ferramenta Safety Check para Workplace permite aos empregadores localizar os seus empregados e disponibilizar assistência rapidamente. Os utilizadores já podem desativar as notificações no Workplace Chat com mensagens automáticas para informar os seus colegas sobre quando irá estar disponível.

É também possível assegurar que as publicações prioritárias atingem o público pretendido com novas notificações e métricas de envolvimento.