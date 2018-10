Nova linha do Metro do Porto retira 9.000 carros por dia da Baixa

A futura Linha Rosa do Metro do Porto, que vai ligar o metro de S. Bento até à Boavista, deve tirar mais de nove mil carros por dia das ruas no primeiro ano de operações em 2022. A linha vai entrar em funcionamento a partir de 2022 e está previsto que conquiste quase 13 mil utilizadores ao transporte individual, o que vai permitir combater o congestionamento do trânsito na cidade, avança o “Jornal de Notícias”.

A Empresa do Metro estima que, em 2022, com o início das operações na nova linha, haja uma transferência de 12.629 pessoas por dia do transporte individual para o metro. Tendo em conta a taxa de ocupação média dos carros na cidade (1,4), haverá 9.021 veículos por dia que vai deixar de circular nas ruas da cidade Invicta. O presidente da empresa, Jorge Delgado, espera um retorno socioeconómico positivo de mais de 600 milhões de euros para a região.

“É uma linha fundamental, porque é o primeiro troço da linha circular no Porto. Fará interligação com a Linha Amarela [que vem de Gaia] e com o troço comum da rede do metro, cobrindo as zonas em torno do Hospital de Santo António, da Galiza e do polo universitário do Campo Alegre”, explica Jorge Delgado.