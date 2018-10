Nova meta de redução do défice em Itália tranquiliza bolsas europeias

Ler mais

A bolsa portuguesa negoceia em alta na manhã desta quarta-feira, dia 3 de outubro. O principal índice do mercado português, PSI 20, soma 0,38%, para 5.312,36 pontos, à boleia das valorizações do BCP, energia e NOS. Nas praças europeias, o sentimento é positivo, numa altura em os mercados estão animados perante a vontade de o governo italiano reduzir o défice em 2021 e 2022 (2,2% e 2,0%, respetivamente) e ceder às pressões da União Europeia, avançada pela imprensa local.

“Esta notícia, ainda por confirmar, deverá tranquilizar os mercados europeus e dar algum suporte ao euro [+18%, para 1,1568 dólares]. Devemos, assim, ter uma sessão de ganhos, embora sem grandes euforias, dado que ainda persiste instabilidade política na Europa”, lembram os analistas do Bankinter, em comunicado.

No PSI 20 destaca-se com ganhos o BCP, que avança 0,57%, para 0,2459 euros, e as papeleiras Navigator (+0,32%), Altri (+0,73%) e Semapa (+0,91%).

“A tendência dos bancos italianos (os mais sensíveis às questões orçamentais do país) continuará a ditar a evolução do BCP. Embora durante este processo o BCP possa encetar algumas recuperações de curto prazo, uma inversão de tendência só poderá ocorrer com uma melhoria sustentável da situação italiana ou pelo facto de as recentes quedas tornarem os rácios fundamentais do banco bastante apelativos para investidores de longo prazo”, explicam os analistas do BPI, num research publicado hoje.

A ‘verde’ também a Ibersol (+0,22%) e a NOS (+1,58%) e as energéticas EDP (+0,95%), EDP Renováveis (+1,91%) e REN (+0,75%). Por outro lado, as ações da Galp Energia recuam 0,21%, para 3,3140 euros, depois de vir a público que a empresa vai cobrar aos seus clientes dois euros por atrasos nos pagamentos das faturas.

As restantes bolsas europeias seguem em terreno positivo – de assinalar que o índice alemão DAX está fechado. Mesmo depois de Emmanuel Macron ter aceitado a demissão do ministro do Interior francês, Gérard Collomb, e solicitado ao ao primeiro-ministro, Edouard Philippe, a liderança interina da pasta temporariamente, o CAC 40 valoriza 0,11%.

No foco dos investidores, o italiano FTSE MIB sobe 0,61%. O espanhol IBEX 35 aprecia 0,19%, o holandês AEX avança 0,25% e o britânico FTSE 100 soma 0,16%.

“As praças europeias regressam ao verde acompanhadas de uma apreciação do euro e uma queda das yields italianas. Isto porque o “Corriere della Sera” escreveu que o governo italiano vai reduzir as metas do défice para 2019 e 2020. Ainda em Itália, o leilão de espectro 5G ficou acima do previsto com a Telecom Italia e Vodafone a levarem a maior fatia”, destaca Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp. “Agenda macro interessante com os indicadores de atividade terciária e os dados de emprego nos EUA (13h15m)”, acrescenta.

No setor petrolífero, a cotação do barril de Brent, que serve de referência para a Europa, ganha 0,24% para 85 euros, enquanto a cotação do crude WTI soma 0,13%, para 75,33 dólares por barril.