Nova moda online chegou ao E-goi Xperience: Notificações Web Push

8 semanas, 8 especialistas, 8 webinars: depois dos temas Proteção de Dados, Marketing de Conteúdos, Facebook e Instagram e Chatbots chegou agora a vez do Web Push, um canal que está a despertar cada vez mais interesse no universo online e que será o tema do quinto webinar da primeira temporada do E- goi Xperience, dedicada à Geração de Leads.

Hugo Monteiro, especialista em marketing e orador neste webinar avança com alguns números que explicam este interesse: “O AliExpress, uma das maiores lojas online do mundo elaborou um case Study em que reportou um aumento de taxas de abertura de mais de 93% comparativamente ao envio de notificações push para apps. As conversões de utilizadores que acedem ao site mobile tiveram um crescimento de 178% comparativamente com as conversões dos utilizadores que não receberam notificações web push. “, exemplifica.

Já David Miranda, mentor do E-goi Xperience, conta que “o evento já ultrapassou os 3000 participantes de várias áreas de negócio com grande afluência a todos os webinars já realizados, o que nos encoraja a continuar a juntar pessoas com experiência para partilhar o seu conhecimento, a começar pela geração de leads, para impactar positivamente os resultados de qualquer negócio”.

Augusto Afonso, especialista em Ecommerce, André Cruz, especialista em Performance de Marketing e Pedro Caramez, consultor e formador de marketing digital com foco no Linkedin serão os próximos especialistas a dar voz ao E-goi Xperience. Mais informações sobre a primeira temporada do evento podem ser consultadas aqui: https://www.e-goi.com/e/xperience/geracao-de-leads