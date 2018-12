Nova unidade industrial em Viana do Castelo gera 50 postos de trabalho

A Serratec, empresa especializada na produção de componentes para a indústria automóvel, escolheu a zona industrial de Neiva, em Viana do Castelo, para a construção da sua unidade fabril. A obra que teve um custo de 25 milhões de euros teve na construtora Garcia Garcia especialista em design and build de edifícios industriais, logísticos, residenciais e comerciais, a responsável pelos projetos de arquitetura e engenharia, assim como da execução da obra, que foi concluída no passado mês de novembro, revelou a empresa em comunicado esta segunda-feira.

Esta unidade fabril ocupa uma área de cerca de 7.400 m2 e vai permitir a criação de 50 novos postos de trabalho. O edifício encontra-se dividido funcionalmente em duas áreas, a primeira com um bloco administrativo e social e a segunda com um bloco de produção.

Um dos destaques deste espaço é o vão livre de 44 metros, que retira obstáculos físicos do seu interior, permitindo dessa forma uma maximização de toda a área útil e modularidade do espaço.

Esta é quinta unidade para o setor automóvel que a Garcia Garcia concebe e constrói em Viana do Castelo, quatro no Parque Empresarial de Lanheses – BorgWarner, Eurostyle Systems, Steep Plastique e Bontaz, e esta última, na Zona Industrial de Neiva.

A todos estes projetos, junta-se a construção da ampliação da franco-nipónica Uchiyama, que também teve assinatura da construtora nacional.