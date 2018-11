Novabase Capital investe na CBTalents Global

Com este investimento, o FCR+I passa a deter uma posição de 13,33% na CBT. Fundada em 2014, a CBT é uma empresa especializada no recrutamento hard to find – Engenheiros, Programadores e Multilingual Agents. Atua no mercado Europeu, onde tem clientes em 17 países, prestando apoio a empresas que procuram competências que são escassas face à forte procura global.

“Fazemos este investimento com a convicção de que o mercado de trabalho está a mudar e é preciso reinventar a forma como chegamos ao talento e o conseguimos reter a longo prazo, sobretudo no setor das TI”, disse Maria Gil, administradora da Novabase Capital.

Esta parceria vai potenciar o crescimento da CBT ao permitir oferecer novas soluções aos seus clientes internacionais no âmbito do outsourcing, capacity services e nearshore”, acrescentou Ricardo Nobre, CEO e fundador da CBT.

A CBT conta com 20 colaboradores diretos baseados em Lisboa, Porto, Évora, Londres e Berlim, e mais de uma centena de colaboradores indiretos (Remote Recruiters). Recentemente recebeu dois selos de excelência da Comissão Europeia e foi considerada uma das 10 boas práticas na Europa no tema da Mobilidade Laboral.

Esta operação vem reforçar o portefólio da Novabase Capital que, desde 1993, já apoiou dezenas de projetos empresariais com elevado potencial de valorização nas suas primeiras rondas de financiamento. Só em 2017, a carteira de investimentos da Novabase Capital representou um volume de negócios de 45 milhões de euros.