Novas imagens mostram atividade na base de mísseis da Coreia do Norte

Imagens recolhidas pela ”CNN” esta quarta-feira revelam que o histórico acordo assinado em junho, em Singapura, entre os líderes norte-coreano, Kim Jong-Un, e o norte-americano, Donald Trump, pode não estar a ser cumprido.

Essas imagens obtidas por satélite revelam que a Coreia do Norte ampliou uma relevante base de mísseis de longo alcance localizada nas montanhas no interior do País. “A localização única do local faz dela uma forte candidata a receber os mais novos mísseis de longo alcance da Coreia do Norte, incluindo aqueles que podem carregar armas nucleares e atacar os Estados Unidos”, referem.

Kim Jong-Un, no acordo de Singapura, comprometeu-se a trabalhar pela completa desnuclearização da península coreana, mas estas novas imagens provam o contrário, pois mostram que a base de Yeongjeo-dong permanece ativa e que uma outra nas proximidades, da qual não não havia registo, está a ser alvo de intervenção.

Na cimeira histórica de junho, também ficaram firmadas promessas a cumprir pelos Estados Unidos. Enquanto Kim Jong-un acordava uma desnuclearização, Trump prometia garantias de segurança à República Democrática Popular da Coreia (RDPC).