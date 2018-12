Novas reformas representarão 74% do salário

No sistema de pensões, no regime português, a taxa de substituição do salário pela reforma será de 74%, futuramente, de acordo com a OCDE. Isto é, quem entrou no mercado de trabalho nacional em 2016 só receberá 74% do salário, quando chegar a hora de receber a reforma, noticia o “Correio da Manhã” (CM) esta terça-feira.

De acordo com um relatório da OCDE, que analisou a eficiência dos sistemas de pensões de 41 países, citado pelo CM, isto significa que um trabalhador que recebe um salário de 925 euros mensais, em 2016, – valor do salário médio em Portugal – perderá 241 euros quando passar a receber uma pensão. Uma pensão que será, assim, de 684,5 euros.

A Holanda é o país com o sistema de descontos mais eficiente, uma vez que os pensionistas passarão a ganhar 96,9% do antigo salário. Já o México é o país com o pior sistema, onde o valor desce para 26,4%.