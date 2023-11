A sexta edição do programa Protechting, organizado pela seguradora, grupo Fosun e Hospital da Luz, selecionou 14 empresas.Agit, Balvia, B.nedge, eBreathie, Glooma, GripWise, Infinite Foundry, Musiquence Technologies e Sensomatt, de Portugal, terão oportunidade de se apresentar na cimeira.

13 Novembro 2023, 14h29

Já foram escolhidas as 14 startups que terão oportunidade de se apresentar no stand da Fidelidade na Web Summit, que começa esta segunda-feira e se prolonga até 16 de novembro. Entre as empresas escolhidas estão nove portuguesas: Agit, Balvia, B.nedge, eBreathie, Glooma, GripWise, Infinite Foundry, Musiquence Technologies e Sensomatt.

Mais do que um passe para a cimeira tecnológica, estas startups começam agora um processo de avaliação no âmbito da sexta edição do programa de inovação “Protechting”, organizado pela Fidelidade, Luz Saúde e Fosun.

O Protechting 2023, apoiado ainda pela Fábrica de Startups, recebeu 259 candidaturas de 57 países, sendo que das 34 que entraram na ronda de entrevistas, 13 eram portuguesas, a maioria (75,83%) de healthtech (saúde digital) 14,7% insurtech (seguros digitais) e 11,7% da chamada área de “techenablers”. Segue-se, entre janeiro e março, uma fase de piloto que culminará com o Demo Day em abril.

Quem são as 14 startups?

Agit – Programas de fitness virtuais com monitorização de treino baseado em Inteligência Artificial e coaching em tempo real. A partir da câmara do smartphone, os exercícios físicos são identificados em tempo real. Portugal

Balvia – Pioneira em soluções baseadas em tecnologia que capacitam pacientes idosos e cuidadores, aumentando a adesão à medicação, comunicação e qualidade de vida em geral, através de dispositivos com dispensador automático de comprimidos. Portugal

Binedge – A solução que otimiza a Inteligência Artificial para garantir velocidade e eficiência, desenvolvida para melhorar o desempenho dos modelos e diminuir custos operacionais. Portugal

Cober.io – Embedded Insurance 2.0 com um forte compromisso em ajudar as empresas a melhorar o seu desempenho financeiro. O foco está na redução de devoluções de produtos e abandono de carrinho, paralelamente ao aumento das taxas de conversão e valor médio de transação. Espanha

DeepKeep – A solução MLProtect oferece um conjunto de ferramentas integradas a equipas de Dados, IT e Operações para obter segurança, visibilidade e controlo sobre a saúde dos modelos de produção de forma automática. Israel

eBreathie – Startup B2B sediada em Lisboa que desenvolveu um dispositivo médico para mudar a vida dos pacientes com asma através de um dispositivo, uma aplicação e uma plataforma clínica que vem revolucionar a forma como os médicos e pacientes gerem e monitorizam as doenças. Portugal

Glooma – Esta startup de saúde foi criada com o propósito de capacitar as mulheres enquanto fazem o autoexame das mamas, ajudando-as a agir mais rapidamente quando encontram anormalidades e a ter um diagnóstico mais precoce do cancro da mama. Portugal

GripWise – Sistema baseado em nuvem que recolhe dados com o objetivo de ajudar os utilizadores a manter o seu nível de saúde e qualidade de vida durante o envelhecimento. Com uma tecnologia adaptável e inteligente para profissionais, oferece avaliação de força de uma maneira simples e rápida. Portugal

i-Virtual – Potencia a prevenção e monitorização de dados de saúde através de tecnologia de ponta, com uma solução que permite a medição de parâmetros fisiológicos através de um simples vídeo de 30 segundos. França

Infinite Foundry – É uma plataforma de planta digital 3D para melhorar a produção e eficiência de qualquer setor industrial. O gémeo digital replica em 3D a realidade para melhorar a precisão do controlo da gestão de operações e para formação virtual de operadores. Portugal

Momentum Health – Esta plataforma digital de saúde remota e em 3D gere o tratamento da escoliose e outras deformações. A sua tecnologia de ponta permite a monitorização da curvatura da coluna e acompanhar as alterações ao longo do tempo. Canadá

Musiquence Technologies – Oferece soluções para a estimulação motora e cognitiva. Os profissionais de saúde podem desenvolver atividades e exercícios de estimulação baseados em música e memória utilizado o Musiquence Game Editor. Portugal

Selfit Medical – Esta startup utiliza robots para apoiar a população idosa em tratamentos terapêuticos e de estimulação cognitiva. Israel

– Esta startup utiliza robots para apoiar a população idosa em tratamentos terapêuticos e de estimulação cognitiva. Israel Sensomatt – A solução que revoluciona os cuidados de saúde para pacientes de cadeira de rodas com uma almofada que evita lesões e promove o bem-estar, desenvolvida por Inteligência Artificial. Portugal

Segundo Miguel Abecasis, administrador da Fidelidade, a companhia de seguros “tem três eixos na sua estratégia de inovação: open innovation [inovação aberta], trazendo a inovação que se faz fora para dentro e colocando-a ao serviço do nosso negócio, o desenvolvimento de novas ventures e o fomento e integração no ecossistema de capital de risco e empreendedorismo”,

“O Protechting tem sido fundamental no desenvolvimento do primeiro eixo, permitindo-nos conhecer e selecionar startups com enorme valor e que, em alguns casos, estão já a trabalhar com o Grupo, tanto no negócio core de seguros como nas adjacências beyond insurance[além dos seguros], contribuindo de forma decisiva para o seu desenvolvimento”, garante, em declarações divulgadas através de comunicado de imprensa.

A presidente da Fundação Fosun, Li Haifeng, afirmou que espera que, no futuro, “se possa assistir a uma maior atenção à ciência e jovens cientistas, inovação e promoção da tecnologia em função do bem da sociedade”. A fundação que lidera “continuará a apoiar a integração de recursos de alta qualidade, tanto a nível nacional como internacional”, ajudando quer o Protechting a consolidar-se em todos os países onde o grupo Fidelidade está quer “as startups a explorar o mercado chinês”, assegurou.

A diretora do Hospital da Luz Learning Health, Francisca Leite, disse que o grupo privado de saúde reconhece que esta é uma área complexa devido aos desafios, doenças, diagnósticos e tratamentos avançados. “Percebendo esta diversidade, apostamos numa abordagem colaborativa e em rede para a inovação, envolvendo parceiros de diferentes áreas, incluindo a academia, a indústria e, especialmente, as startups. O Protechting é fundamental nesta transformação”, comentou.