Economize: Nove “truques” para melhorar as suas pesquisas no Google

A Deco Proteste sugere dicas para encontrar mais fácil e eficazmente “tudo o que precisa” através de pesquisa no motor de busca Google.

“Procurar por um site específico”

Em vez de fazer pesquisas gerais por palavras, pode ser mais eficaz procurar diretamente um site específico onde encontrará a informação pretendida. Assim evita obter demasiadas sugestões e segue logo para a fonte de informação. Basta escrever o endereço do site e a palavra ou frase que quer encontrar.

“Não se lembra bem do nome? Use o asterisco”

Se não se recorda da palavra ou frase completa que pretende encontrar, utilize o asterisco (“*”) no início, meio ou fim da palavra ou frase. O algoritmo vai procurar sugestões para essa informação em falta.

“Frases inteiras sempre entre aspas”

Para evitar demasiados resultados e sugestões, pesquise frases inteiras entre aspas, como citação. Desta forma vai encontrar apenas páginas que contenham essa frase inteira, tornando mais rápido e direto o acesso ao conteúdo específico que procura.

“Remova palavras irrelevantes”

O operador matemático menos (“-“) permite remover palavras que não são importantes no âmbito da sua pesquisa, “mas que geram muitos resultados se estiverem presentes no expressão pesquisada”, indica a Deco Proteste. “Por exemplo, se estiver à procura de informações sobre uma localidade que existe em diferentes regiões do país, pode excluir os resultados da região que não lhe interessa”.

“Procurar uma data concreta”

Se o alvo da sua pesquisa remete para um período de tempo específico, pode utilizar reticências (“…”) para que os resultados apresentados tenham origem nesse período de tempo. Por exemplo: “PIB Portugal 2013…2015”. Também pode utilizar a opção “Ferramentas”, definindo um “Intervalo Personalizado” para os resultados da pesquisa.

“Juntar várias pesquisas numa só”

“Se em muitas das suas pesquisas não quer usar apenas um único termo, basta usar o termo ‘OR’ (expressão que em inglês significa ‘ou’) em letras maiúsculas”, indica a Deco Proteste.

“Procurar por palavras-chave no título de um artigo”

“O algoritmo de pesquisa do Google procura palavras-chave por todo o conteúdo das páginas, incluindo o título, o subtítulo, o URL ou o corpo do texto. No entanto, se quiser fazer uma busca por um termo que esteja somente num destes campos, há forma de o fazer: coloque ‘intitle’ antes da busca. Por exemplo, ‘intitle:tablets para o regresso às aulas'”, sugere a Deco Proteste.

“Procurar por palavras-chave em documentos de arquivo”

Há a possibilidade de procurar especificamente em documentos arquivados, formato PDF, Word ou Powerpoint. Ou seja, restringir os resultados a esse tipo de conteúdos. Basta colocar na pesquisa o termo “filetype” e a extensão do arquivo depois da palavra a pesquisar. Por exemplo: gripe filetype:pdf.

“Procurar resultados de jogos, horários do cinema ou de voos”

Se quer saber os últimos resultados e os próximos jogos de um clube, basta colocar na pesquisa o nome desse clube. Quanto aos locais e horários das salas de cinema mais próximas, basta digitar a palavra “cinema” seguida do nome do filme e da cidade onde se encontra. No que concerne aos voos, basta colocar o número do voo seguido do nome da companhia aérea.