Novo aeroporto no Montijo até 2022 continua envolto em incerteza

Em dia de celebração mundial do Turismo, a CTP – Confederação do Turismo de Portugal está a promover a quarta edição da sua cimeira anual e um dos principais temas em debate foi “A Urgência de um novo Aeroporto para Lisboa”, chamando para a partilha de perspectivas os principais players deste segmento, nomeadamente, Duarte Silva, Coordenador do Projecto de Expansão Aeroportuária de Lisboa, Thierry Ligonnière, CEO da ANA, Jorge Ponce Leão, Presidente da NAV, Antonoaldo Neves, Presidente Executivo da TAP, e Luís Silva Ribeiro, Presidente do Conselho de Administração da ANAC.

Com a questão do timing e da pressão que o tempo vai exercendo neste processo, tendo em conta o crescimento assinalável a dois dígitos do tráfego no aeroporto de Lisboa, importa sobretudo aferir se 2022, ano apontado para arranque do novo aeroporto, vai ser cumprido, ou não.

Thierry Ligonniére, CEO da ANA, assegurando que os investimentos estão previstos mas não há datas seguras. situação alvo de críticas por parte Antonoaldo Neves, presidente executivo da TAP , sublinhando que temas como as saídas rápidas são temas já “antigos, recorrentes e sem resposta”, e enquanto a empresa continua a comprar aviões e a desenhar uma estratégia de crescimento que “assim não se desenvolve como poderia”, frisa ainda o responsável.

Por seu turno, Jorge Ponce de Leão e Luís Silva Ribeiro vieram colocar a tónica em aspetos de segurança e gestão, como a segurança ou os recursos humanos, os quais precisam de uma gestão mais eficiente de forma a garantir níveis de qualidade superiores ao que é alcançado hoje. Sendo que para alterar esta realidade, o novo aeroporto,, mesmo que com esta solução do Montijo, precisam de avançar o quanto antes.