Novo Banco delega no ex-CFO a venda do crédito malparado

Ler mais

Jorge Cardoso, ainda CFO – Chief Financial Officer, e que deixará estas funções para Mark Bourke, irá continuar responsável por todo o desinvestimento do Novo Banco, revelaram fontes da instituição. Nomeadamente pela venda de ativos improdutivos como imóveis e crédito não-produtivo (non-performing loans). Isto é, pela venda do crédito malparado.

Recorde-se que boa parte desses ativos esta coberta pelo Fundo de Resolução que por isso tem uma palavra a dizer na venda.

Jorge Cardoso vai assim sair de CFO para passar a ser Chief Recovery and Investment Officer.

A Lone Star, que detém 75% do Novo Banco, substituiu o administrador financeiro Jorge Freire Cardoso.

O irlandês, até agora CFO da AIB, é quem vai substituir Jorge Cardoso a partir do próximo ano. “Mark Bourke deverá entrar em funções previsivelmente no início do próximo ano, depois de completar o seu mandato no AIB e após autorização pelo Banco Central Europeu”, disse o banco em comunicado.

Mark Bourke foi nomeado como novo membro do Conselho de Administração Executivo do Novo Banco para a função de Chief Financial Officer (CFO), para o mandato em curso, “por deliberação tomada pelo Conselho Geral e de Supervisão”, anunciou a instituição financeira em comunicado.

O que tem o Novo Banco para vender?

O banco, segundo notícias recentes, tem uma carteira composta por nove mil ativos imobiliários avaliados em 700 milhões de euros. O banco pediu à Anchorage Capital Partners, ao Bain Capital Credit e ao Arrow Global Group, para apresentarem ofertas não vinculativas até ao início de outubro. A operação está a ser assessorada pela Alantra. Estes imóveis não são apenas resultantes de incumprimento de crédito.

Na apresentação dos resultados do primeiro semestre, o banco presidido por António Ramalho tinha adiantado que iria realizar duas operações de venda até ao final do ano, no âmbito da limpeza de carteira. Uma de crédito malparado, denominada Project Nata, e outra de imóveis, o Project Viriato.

Recentemente foi avançado que o Novo Banco estava a arrancar com a venda de 1,75 mil milhões de euros em crédito malparado. Estes constituem aproximadamente 19,8% do total de malparado do banco. Segundo a agência Debtwire , o banco conta com a assessoria da Alantra, da KPMG e do Morgan Stanley nessa operação. Este processo divide-se em duas parcelas: uma, no valor de 550 milhões de euros, relativa a grandes créditos, concentrados em 54 devedores; e outra, no montante de 1,2 mil milhões de euros, relativa a 62.600 devedores.

Tal como o Jornal Económico escreveu a sociedade de advogados Linklaters está a assessorar uma dessas operações, de venda de carteiras de NPL no valor de 1,1 mil milhões de euros, ao passo que o assessor jurídico do outro processo, no valor de 700 milhões, será a Garrigues.

Nas contas semestrais, e quanto à limpeza do balanço, o banco revelou que o crédito vencido líquido (NPLs) diminuiu 33% (1/3) em apenas um ano, de 32,1% (em junho de 2017) para 28,7% em junho deste ano.

“No semestre continuou a redução dos NPLs (non-performing loans, crédito não produtivo) cujo rácio continuou a melhorar situando-se nos 28,7% (-3,4% que o homólogo) provisionado em 63,0% (mais 11,8% que no período homólogo). O rácio de NPLs líquido de imparidades desceu de 15,7% em junho de 2017 para 10,6% neste semestre, uma redução de cerca de 33%”, dizia o banco no comunicado do resultados.

“A sinistralidade do crédito não produtivo reduziu-se para 28,7% (30 de junho de 2017: 32,1%; 31 de dezembro de 2017: 30,5%), com a respetiva cobertura por imparidade a aumentar para 63,0% (30 de junho de 2017: 51,2%; 31 de dezembro de 2017: 58,7%)”, descreveu o Novo Banco..

Neste semestre, as imparidades ascenderam a 248,4 milhões que comparam com o registo de 413,1 milhões no 1º semestre de 2017. A imparidade para crédito totalizou 199,6 milhões de euros face a 258,3 milhões apurados no período homólogo.

Como se sabe numa operação de mercado os créditos em incumprimento são vendidos abaixo do seu valor nominal.

O Novo Banco no exercício de 2017 (no último trimestre) tinha constituído imparidades de 2.057 milhões de euros, das quais 1.229 milhões para perdas em créditos, 135 milhões para títulos, 398 milhões para operações em descontinuação e 134 milhões de euros de provisões para reestruturação. Por isso a venda da carteira de crédito, só se registar perdas abaixo do valor após imparidades, é que pode voltar a chamar o Mecanismo de Capital Contingente do Fundo de Resolução.

Recorde-se que por causa das imparidades constituídas no ano passado e por causa da dimensão das perdas, o Mecanismo de Capital Contingente foi ativado no final do ano, conduzindo ao registo de uma compensação de 791,7 milhões de euros. Este foi o montante que o Fundo de Resolução, que conta com a ajuda de um empréstimo do Estado, teve de injetar na instituição para manter a robustez financeira do banco. Por causa dessas imparidades o banco registou nesse ano prejuízos de 1.395,4 milhões em 2017.

Recorde-se que uma notícia de abril do “Correio da Manhã”, dizia que o Novo Banco registou perdas de cerca de 500 milhões de euros com os créditos de apenas oito devedores, no ano passado. Na lista dos grupos empresariais responsáveis pelas perdas com créditos de alto risco constavam, segundo a notícia, créditos à Promovalor, a holding imobiliária do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira; ao Grupo Lena; ao Grupo Maló; ao Grupo Moniz da Maia; ao Grupo MSF; ao Grupo Tiner; à Prebuild e à SCG, de João Pereira Coutinho. São oito devedores que representariam cerca de 24% das 2.056,9 milhões de euros de imparidades registadas em 2017.

O presidente executivo do Novo Banco disse numa entrevista à “Antena 1” e ao “Jornal de Negócios”, em abril deste ano que “89% das nossas imparidades são para empresas”. E que “tínhamos mais de 6 mil milhões [dos créditos com imparidade] nas mãos dos cinco maiores devedores do banco. e hoje temos menos de metade disso”. Ramalho disse na altura que “os três maiores devedores do banco todos eles estavam acima de mil milhões e neste momento só temos um que está acima dos 500 milhões”. Na mesma entrevista António Ramalho disse que “tudo isso está a ser reduzido”, acrescentando que “naturalmente isso é feito por pagamentos, é feito com vendas de créditos, algumas com prejuízo”. Mas na essência, diz, “o que se verificou é que as geografias mais afectadas não eram portuguesas. Foram os investimentos feitos em imobiliário no Brasil e em Angola”. “Tivemos também alguns efeitos negativos pelo facto de estarmos muitos expostos a um sector que teve dificuldades, do ponto de vista de algumas das empresas, que é o sector da Construção Civil e Obras Públicas”, explicou.